Una "patrimoniale" per combattere il caro bollette?

Un contributo di solidarietà per far fronte al caro bollette, da far pagare a chi guadagna più di 75mila euro. Questa la proposta che sarebbe stata messa dal governo durante la cabina di regia, pare avanzata direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

L'idea è quella di congelare per uno o due anni il taglio dell'Irpef per i redditi oltre i 75mila euro per aiutare le fasce più deboli. Il taglio Irpef previsto dal governo in manovra sarebbe di 247 euro per i redditi oltre i 75mila euro, per un costo totale che sarebbe tra i 250 e i 270 milioni di euro. La proposta sarebbe quella di sospendere l'entrata a regime del taglio nel 2022 e forse anche nel 2023 per contrastare con quelle risorse il rincaro delle bollette. Di fatto, non un vero e proprio aumento delle tasse quanto un "annullamento" degli effetti del taglio dell'Irpef per i redditi superiori ai 75mila euro.

Caro bollette, il contributo solidarietà divide la maggioranza

La proposta del contributo di solidarietà per i redditi più alti per sterilizzare l'aumento delle bollette energetiche divide la maggioranza. Parere favorevole sarebbe arrivato da Pd, Leu e M5s, con Lega, Forza Italia e Italia Viva contrari. "Se deve essere una patrimoniale ci piace poco, non siamo affatto d'accordo", ha il coordinatore azzurro Antonio Tajani.