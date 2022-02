Bollette da incubo, nel nuovo decreto gli aiuti per famiglie e imprese

Il caro bollette picchia duro su famiglie e imprese italiane, così il Governo ha preparato un nuovo decreto per venire incontro alle esigenze di chi si trova in difficoltà. L'intervento contro il caro energia nel suo complesso sarà presentato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che terrà oggi una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: interverranno anche i ministri dell'Economia Franco, dello sviluppo economico Giorgetti, della Transizione ecologica Cingolani. Ovviamente ve ne daremo conto in modo tempestivo.

In cabina di regia Draghi e i ministri proponenti hanno illustrato il decreto legge contro il caro energia che vale circa 7,5 miliardi. C'è stato - secondo quanto si apprende - un giro di tavolo con i capidelegazione e non si sarebbero registrate frizioni. Il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, forse alle ore 16.

Il nuovo decreto contro il caro-bollette replicherà per il secondo trimestre le misure di contenimento dei rincari di luce e gas per famiglie e imprese già adottate anche nel primo trimestre, ma introdurrà interventi strutturali per lo stoccaggio e per l'aumento della produzione di gas nazionale. Trovano spazio anche fondi destinati ai Comuni che devono fronteggiare extra costi dovuto al rincaro dell'energia e gli aiuti agli impianti sportivi che ospitano piscine. Nel provvedimento oltre al capitolo energia entrano anche un fondo unico per l'automotive e la cessione del credito per bonus edilizi e Superbonus.

++ articolo in aggiornamento ++

Bollette, il nuovo decreto contro il caro energia

aiuti alle famiglie e alle imprese;

incremento della produzione nazionale di gas;

semplificazione le energie rinnovabili;

tassa su guadagni produttori;

fondo unico per l'automotive da 1 miliardo l'anno.

In attesa della conferenza stampa ecco dunque tutte le anticipazioni degli interventi in arrivo, con i bonus per famiglie e imprese. In particolare è atteso l'eliminazione degli oneri di sistema anche nel secondo trimestre del 2022 in vista del perdurare delle tensioni geopolitiche concausa dell'aumento dei prezzi delle materie prime.

Complessivamente l'intervento per affrontare il caro energia ammonterebbe a circa otto miliardi. Tra le misure previste oltre agli aiuti alle famiglie e alle imprese, vi sarebbe anche l'incremento della produzione nazionale di gas, la semplificazione per l'installazione di impanti di energie rinnovabili e la redristribuzione dei guadagni di poche grandi aziende da redistribuire a migliaia di piccole imprese.

Previsto anche un fondo unico pluriennale per l'automotive per sostenere il settore con uno stanziamento di 800 milioni nel 2022, che poi salirà a 1 miliardo l'anno come richiesto dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

678 milioni di euro per le piccole e medie imprese

Correlato all'intervento anche il maxi finanziamento firmato dal Ministero dello sviluppo economico per le imprese. Secondo quanto spiegato dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è stato inoltre istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico. Lo prevede il decreto firmato dal titolare del Mise che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d'investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. "Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano anche a ridurre l'impatto energetico sui processi produttivi. È questa un'altra importante linea d'azione da perseguire per fronteggiare, in un'ottica di medio e lungo periodo, il caro bollette", dichiara Giorgetti.