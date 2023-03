Sconti in scadenza per le bollette: che fine fanno

Si avvicina la scadenza del bonus sociale e degli sconti per le bollette di luce e gas. Il 31 marzo scadono infatti le norme che fin qui hanno, in parte, contrastato l'aumento straordinario dei costi dell'energia, come l'azzeramento degli oneri di sistema della luce, l'iva ridotta sul gas e gli sconti in bolletta per i redditi più bassi. Il governo Meloni deve agire con un nuovo decreto per riequilibrare la situazione: senza sconti e agevolazioni gli ultimi ribassi del prezzo di luce e gas verrebbe annullati facendo salire i costi di "almeno 700 euro", come previsto dalle associazioni di categoria.

Che fine fa il bonus sociale

Il governo sta valutando nuovi aiuti legati ai consumi delle famiglie e finalizzati a premiare i più virtuosi, ma ancora non c'è nulla di concreto e la scadenza del 31 marzo è vicina. Sul bonus sociale, il presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) Stefano Besseghini ha detto che "se ci sono meccanismi che abbiano come target la giusta attenzione all’uso dell’energia ben vengano. C’è la volontà di proseguire in maniera chiara perché è definito come un meccanismo che permette di cogliere una parte dei consumatori che sono bisognosi di un supporto in una fase in cui, non dimentichiamo, le discese sono importanti ma i costi dell’energia rimangono ancora piuttosto significativi".

Il bonus sociale ha coinvolto oltre 8 milioni di utenti, 5 milioni per la luce e 3,5 per il gas. La soglia Isee per accedervi è fissata a 15mila euro, con diversi scaglioni:

Nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 euro;

Titolari di reddito o pensione di cittadinanza;

Famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro.

Per tutti coloro che hanno un Isee sotto i 9.530 euro l’agevolazione viene erogata in misura piena, mentre per chi ha un Isee compreso tra 9.530 e 15mila euro - con meno di 4 figli a carico - il bonus è riconosciuto nella misura ridotta dell'80 per cento.

Anche il bonus sociale è in scadenza. Infatti, nonostante i ribassi consistenti degli ultimi mesi, i prezzi delle bollette di luce e gas sono ancora parecchio al di sopra rispetto al 2021: più che raddoppiati per la luce e superiori di oltre il 20 per cento per il gas. E se il governo non dovesse prorogare gli aiuti i prezzi potranno solo aumentare.

"Almeno 700 euro di rincari"

Il Governo sarebbe al lavoro per portare un decreto in Consiglio dei Ministri con nuovi aiuti per famiglie e imprese sul fronte delle bollette di luce e gas. In scadenza non c'è solo il bonus sociale, ma anche l'azzeramento degli oneri di sistema e dell'Iva ridotta sul gas. "Bene, ottima notizia, ma gli sconti siano completi e non parziali" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori (Unc). "Se il Governo non rinnovasse per intero e l'intervento sul gas, Iva al 5% e oneri, nonostante i prezzi all'ingrosso in calo, sarebbe comunque un guaio per le famiglie e le bollette resterebbero doppie rispetto ai tempi normali", prosegue Vignola.

Secondo lo studio dellUnc, infatti, nonostante la riduzione del prezzo della luce del 20 per cento ipotizzata da Arera, se il Governo non rinnovasse gli sconti introdotti dal Governo Draghi, allora per una famiglia tipo del mercato tutelato la bolletta della luce da aprile 2023, nell'ipotesi di prezzi costanti, passerebbe da 1147 euro a 1271 su base annua, +124 euro, +10,8%. Il prezzo della luce, pur se scontato del 20%, sarebbe maggiore del 13,9% rispetto a quello di aprile 2022, con un rincaro della bolletta di 155 euro su base annua, mentre, rispetto ai tempi normali, ossia su aprile 2021, sarebbe più alto del 126,1% con una stangata aggiuntiva pari a 709 euro.

Bolletta annua con calo 20% (in euro) Bolletta annua con calo 20% ma senza sconti Governo Rialzo bolletta in euro Rialzo bolletta in % LUCE 1147 1271 +124 +10,8%

Ministro Fratin annuncia: "Normalizziamo i prezzi"

''Ci sono tavoli in corso in queste ore e di conseguenza ci sarà una valutazione tra i ministeri coinvolti e Arera per arrivare, man mano, a normalizzare i prezzi delle bollette energetiche anche perché siamo in una condizione diversa rispetto al prezzo del gas, che è la nostra grande fonte di energia''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un incontro organizzato a Milano da Assogasliquidi-Federchimica.

''Il passaggio dai 140-150 euro al Megawattora della precedente decisione di prezzo da parte di Arera all'attuale 40-45 avrà comunque delle conseguenze, con una riduzione'', spiega il ministro. Fermo restando che ''naturalmente il soggetto regolatore è Arera''.

