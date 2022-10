Bolletta da 500 mila euro, storica catena di hotel chiude: via 275 dipendenti

La storica catena alberghiera Caroli Hotels è al capolinea. Nata nel 1966, chiude le cinque strutture nel Salento per i costi troppo alti. La decisione è arrivata dopo una bolletta da quasi euro che ha costretto il direttore Attilio Caputo allo stop: una doccia fredda per 275 dipendenti.

Caroli Hotels è un nome storico dell'accoglienza in Salento. E' attiva dal 1966 in Salento, con alberghi sul mare e in città. I rincari però sono diventati insostenibili e la chiusura è diventata inevitabile. "Solo nel mese di agosto - spiega Caputo - le bollette di energia elettrica per i quattro alberghi pugliesi tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, avevano raggiunto la soglia dei 500 mila euro. Nel ringraziare ulteriormente i nostri collaboratori, che saranno, ahimè, i primi a essere penalizzati dalla situazione determinatasi, ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura".

Una comunicazione ufficiale è stata trasmessa alla Prefettura di Lecce per comunicare lo stop con decorrenza immediata. "Gli spropositati e insostenibili costi, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendono impossibile - viene riportato nella comunicazione - garantire il prosieguo dell'attività pur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio ed all'implementazione di impianti fotovoltaici, la cui installazione non è stata ancora autorizzata".

Caroli non è un caso isolato. "Invoco politiche incisive, non metodi palliativi per evitare che altre imprese alberghiere gettino la spugna. Bisogna reagire immediatamente, calmierare i prezzi in maniera sensibile, per evitare il rischio di avere i turisti ma non le imprese dove accoglierli", commenta Giancarlo De Venuto, presidente della sezione di Lecce AssoHotel.