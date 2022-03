Gli aiuti per chi non riesce a pagare le bollette

Prima il Covid, ora il caro bollette: il forte rincaro generale dei prezzi e dei carburanti sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie italiane, in particolar modo di quelle che si trovano nella condizione di povertà energetica. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre sui dati del Rapporto Oipe 20201 , si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà. Famiglie che si trovano nell'impossibilità di provvedere all'utilizzo di riscaldamento, condizionatori, quant'anche dell'illuminazione e di utilizzare elettrodomestici.

Vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette. Le famiglie più a rischio sono quelle con un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione, il capofamiglia è giovane, spesso indigente o immigrato.

A livello territoriale la situazione più critica si presenta nel Mezzogiorno, dove la frequenza della povertà energetica oscilla tra il 24 e il 36% delle famiglie di quel territorio. In Campania, ad esempio, il range va da almeno 519 mila nuclei in difficoltà a quasi 779 mila, in Sicilia da poco più di 481 mila a 722 mila e in Calabria da poco oltre le 191 mila fino a quasi 287 mila unità.

"Dall'estate scorsa il Governo Draghi ha messo a disposizione di famiglie e imprese quasi 20 miliardi di euro contro il caro energia/carburante. Una cifra sicuramente importante, - commenta la Cgia - ma ancora insufficiente a mitigare efficacemente i rincari che sono avvenuti in questi ultimi 9 mesi".

Con l'estensione del bonus sociale per le bollette (da 8mila a 12mila euro) circa 5,2 milioni di famiglie potranno usufruire di una elevata scontistica sulle bollette: per avere il bonus sociale non serve fare domanda, viene riconosciuto in automatico da Arera (l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sulla base dei dati condivisi dall'Inps, ma proprio per questo è fondamentale presentare il modello Isee.