Gas, rialzi in bolletta da gennaio: chi pagherà di più (e perché)

Il 2024 è iniziato con due novità per il mercato gas: oltre alla fine del regime di maggior tutela, da gennaio l'Iva è tornata al regime ordinario, dal momento che il governo non ha confermato le agevolazioni introdotte in bolletta per far fronte all'impennata dei prezzi causata dalla guerra in Ucraina. A partire dal quarto trimestre del 2021, l'Iva agevolata ha infatti sostituito l'imposta ordinaria pari al 10% per i consumi fino 480 Smc (standard metro cubo) e al 22% per le quote fisse e i consumi che eccedono i 480 Smc. Con la "crisi del gas" ormai alle spalle si torna al passato. Il risultato però è che le bollette saranno più salate.

Secondo le stime di Segugio.it, portale noto per le comparazioni di tariffe, prodotti assicurativi e finanziari, a parità di tutte le altre condizioni, il ritorno dell'aliquota ordinaria comporterà un incremento della spesa del +13% per la famiglia tipo, ovvero con consumo annuo di 1.400 metri cubi con fornitura attiva nel comune di Milano). Per una famiglia che invece consuma 400 metri cubi, l'impatto sarà minore: in questo caso l'aggravio in bolletta sarà pari all'8% in più rispetto a quanto la stessa famiglia avrebbe pagato con l'Iva agevolata. Insomma, non saranno rincari così marginali.

Altre stime non sono troppo dissimili. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha spiegato all'Ansa che a causa del ritorno all'Iva ordinaria le bollette del gas potrebbero aumentare del 9% rispetto a dicembre. La buona notizia è che nel secondo trimestre del 2024 potrebbe invece scendere del 5% il costo della bolletta della luce.

Il prezzo del gas è in calo

Ma restiamo sul gas. Vero è che sui mercati il prezzo è in calo. E non da oggi. Già a dicembre Arera ha registrato una discesa dei prezzi del 6,7% rispetto al mese precedente e il trend sembra continuare. L'indice del mercato all'ingrosso è infatti passato da circa 45 centesimi a 38 centesimi per Smc facendo segnare un -15%. Un'opportunità per chi ha un'offerta che prevede un costo variabile legato all'indice Psv (in sostanza al prezzo del gas sul mercato). Va da sé che chi ha un'offerta a tariffa fissa non sarà altrettanto fortunato. In generale, il prezzo del gas per il 2024 è previsto attualmente a ridosso dei 40 centesimi per Smc, valore simile a luglio 2021, prima della crisi energetica. Secondo le stime di Segugio, il bicchiere è comunque mezzo vuoto. Combinando l'effetto dell'Iva e il calo dei prezzi all'ingrosso, risulta che una famiglia tipo registrerà un rincaro della spesa del +6% (a parità di consumo) tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

La fine del mercato tutelato e il rischio di una stangata in bolletta

Sul fronte del gas con la giornata di oggi si chiude anche l'era del mercato tutelato che continuerà a esistere solo per gli utenti vulnerabili. La novità riguarda diverse milioni di famiglie che dovranno scegliere un fornitore sul mercato libero. Senza avere fretta. Gli utenti che non fanno nulla verranno infatti trasferiti automaticamente a una fornitura cosiddetta 'Placet', cioè a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, con lo stesso venditore.

L'unica differenza rispetto al mercato tutelato è che in bolletta ci sarà una componente a quota fissa "stabilita liberamente" dal fornitore, mentre tutte le altre voci che contribuiscono a determinare il costo finale (dal costo di approvvigionamento a quello di commercializzazione) resteranno quelle "già definite per il servizio di tutela attuale".

Per le associazioni dei consumatori la fine del mercato tutelato non è una buona notizia per gli utenti, visti i costi attuali del gas sul mercato libero. Secondo il responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori, Marco Vignola, "a Roma, per il gas, ci sono appena 3 offerte del mercato libero più convenienti sia della placet che della vulnerabilità su un totale di 458 offerte, lo 0,66%. Anche a Milano sono solo 3 su 479 offerte, appena lo 0,63%".

Per questo, dice Vignola, "suggeriamo ai consumatori di non farsi prendere dal panico e di non affrettare le loro scelte, anche perché una di queste può essere anche quella di non fare nulla, visto che potrebbe essere più conveniente non passare ora a un nuovo fornitore del mercato libero ma restare dove si è, sia che si sia clienti vulnerabili che non vulnerabili".