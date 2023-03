Bollette del gas più basse ma non per tutti: il nuovo prezzo di marzo 2023

Continua a scendere il prezzo delle bollette del gas ma non per tutti. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di febbraio 2023 e per i consumi dello stesso mese, la famiglia tipo pagherà la bolletta del gas il 13 per cento in meno rispetto a quella del mese di gennaio 2023. I dati comunicati da Arera confermano dunque la discesa dei prezzi del gas, in diminuzione da mesi.

Il prezzo aggiornato del gas: chi lo paga meno

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo rispetto a quello di riferimento, quindi a marzo per febbraio.

Riguardo il mese di febbraio, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso ancora più bassa rispetto a quella del mese di gennaio, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 56,87 euro/MWh. Questo aggiornamento riguarda dunque solo il mercato tutelato.

Come previsto dalla Legge Bilancio, per i primi tre mesi del 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema, anche per le bollette del gas. Tuttavia, i prezzi delle bollette non hanno ancora raggiunto il livello precedente la guerra in Ucraina.

"L'emergenza non è affatto finita"

''L'emergenza energia non è affatto terminata, e rispetto allo stesso periodo del 2021 le tariffe del gas risultano oggi più care del 22,3%, equivalente a una maggiore spesa annua pari a +221 euro a famiglia'. 'Il governo batta un colpo'', si legge in una nota di Assoutenti.

"Ci aspettavamo senza dubbio un taglio più sostanzioso delle bollette in considerazione dei prezzi del gas sul mercato internazionale, che hanno registrato nell'ultimo mese un costante calo fino a scendere sotto i 50 euro al megawattora'', spiega il presidente Furio Truzzi.

''Il prossimo 31 marzo, inoltre, scadrà l'azzeramento degli oneri di sistema, misura che se non prorogata determinerà già da aprile un aumento del 5% per le bollette del gas e del 10,7% per quelle della luce, pari al peso degli oneri sulle fatture energetiche degli italiani'', prosegue Truzzi. Per questo ''chiediamo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di intervenire prorogando il taglio degli oneri di sistema fino a che i prezzi dell'energia non torneranno ai livelli di inizio 2021''.