Bollette del gas in rialzo ma c'è una bella notizia nonostante il rischio "mediorientale"

Lo scenario mediorientale con le incognite dietro un allargamento del conflitto tra Hamas e Israele potrà avere un impatto sul prezzo del gas in Europa che spingerà al rialzo la quotazione anche nel mercato italiano. Un ritocco delle bollette è previsto per domani 3 novembre quando l'Arera (l'autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato tutelato, che riguarda un terzo degli utenti) renderà nota la tariffa del metano per le bollette di ottobre. Secondo Nomisma Energia l'aumento delle tariffe del gas sarà nell'ordinde del +8% a ottobre nel mercato tutelato. Ciò "porterebbe la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato a quota 1.433 euro annui, con un aumento di circa 106 euro rispetto agli attuali prezzi". Considerata anche la spesa per l'energia elettrica, salita del +18,6% nell'ultimo trimestre dell'anno con la bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia arriverebbe a quota 2.197 euro annui.

Per Nomisma prezzo gas scenderà a dicembre

"Il prezzo del gas è aumentato il mese scorso alla borsa italiana Psv" spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. "Hanno pesato i primi freddi, il nervosismo per Gaza, gli scioperi in Australia, il sabotaggio al gasdotto in Finlandia, un po' di speculazione. Ma per il prossimo mese, ai primi di dicembre, prevedo che la tariffa calerà. Le riserve sono piene, il clima è mite, la guerra a Gaza non crea problemi alle forniture, la domanda è calata per la crisi economica, la Russia non ha chiuso i tubi, l'eolico nel Mare del Nord e l'idroelettrico sulle Alpi hanno aumentato la produzione".

Le prime indicazioni che arrivano dal mercato del gas di Amsterdam sembrano confermare questa tendenza con un prezzo che in queste ore cala del 2,8% a 46,4 euro per megawattora.

Il contratto Ttf con scadenza dicembre scivola per la domanda tiepida, con un consumo europeo sotto le medie storiche, raffrontata a un'offerta ampia, sostenuta da un aumento dei flussi di Gnl, una ripresa della produzione norvegese e scorte praticamente piene al 100%. "Siamo molto, molto meglio preparati rispetto a dodici mesi fa", ha dichiarato al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung il presidente dell'Agenzia federale tedesca per le reti, Klaus Mueller. "Se avremo un inverno normale, non dovrebbero esserci grossi problemi". Tuttavia, ha aggiunto, "è ancora troppo presto per dire che l'allarme è passato".

Quanto al mercato italiano il fabbisogno è previsto in lieve aumento a 131,5 milioni di metri cubi: con la produzione dal rigassificatore 'Golar Tundra' posizionato al porto di Piombino arriveranno 14 milioni di mc, quello di Cavarzere garantirà 27,2 mln di mc e quello di Panigaglia 2 milioni. Da Gela sono attesi 7,3 milioni di mc, altri 44,3 da Mazara del Vallo (Transmed algerino), 5,4 da Passo Gries e 30,9 da Melendugno (Tap dall'Azerbaigian). La produzione nazionale pesa appena per 7,4 milioni di metri cubi.