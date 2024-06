Bollette della luce, nell'aggiornamento Arera per i clienti "vulnerabili" +12% da luglio

È giunto ormai al capolinea il regime di maggior tutela per la bolletta della luce. Dal 1° luglio termina il servizio per 3,7 milioni di clienti domestici non vulnerabili che - in relazione alle bollette di luce e gas - passeranno automaticamente al servizio a tutele graduali con il fornitore, selezionato tramite asta.

È quanto rende noto Arera in un comunicato che, precisa, la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili, per i quali la tariffa è fissata dall'agenzia pubblica, aumenterà del 12% nel prossimo trimestre luglio-settembre 2024 (il primo dopo la fine del mercato tutelato). Si è infatti arrestato il trend ribassista dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che ha caratterizzato l'ultimo trimestre del 2023 e l'inizio del 2024. Arera ha predisposto il primo aggiornamento per i soli clienti vulnerabili, da cui emerge che il calcolo sarà effettuato considerando per il 'cliente tipo' consumi di 2.000 kWh/anno, più rispondenti ai consumi effettivi di un 'cliente medio', e pubblicato sul sito dall'Autorità insieme con quello consueto calcolato su 2.700 kWh/anno.

Delle circa 30,2 milioni di utenze domestiche, 22,7 milioni sono oggi servite nel mercato libero, mentre 7,5 milioni sono rimaste o rientrate nella maggior tutela (3,8 milioni clienti vulnerabili che continueranno a essere serviti in tutela e 3,7 milioni di non vulnerabili che passeranno al servizio a tutele graduali).

Quanto spendono gli utenti

In termini di effetti finali, la spesa per il cliente tipo nell'anno tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 sarà di circa 514 euro, riavvicinandosi ai livelli precedenti alle crisi, segnando un -41,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2022- 30 settembre 2023).

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, il prezzo finale per cliente tipo (con consumi annui di energia elettrica pari a 2.000 kWh) risulta così di 24,32 centesimi di euro al kWh, comprensivo di imposte, contro i 21,71 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. La variazione del +12% è sostanzialmente legata all'aumento complessivo della spesa per la materia energia (+23,8%). Restano invariate, invece, le tariffe di rete (Trasporto e gestione contatore) e gli oneri generali di sistema.

Chi sono i "non vulnerabili"

Come accennato, la fine del regime a maggior tutele riguarderà solamente i clienti domestici non vulnerabili. Per i vulnerabili al momento non c'è ancora una scadenza, ma anche per loro è in fase di definizione un nuovo regime che sarà oggetto di un prossimo provvedimento.

Rientrano nella categoria dei clienti vulnerabili coloro che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

aver compiuto 75 anni;

avere diritto al bonus sociale elettrico - in base all'Isee - o al bonus per gravi condizioni di salute per le quali sono necessarie specifiche apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica

essere un soggetto con disabilità

avere un'utenza una struttura abitativa di emergenza a causa di eventi calamitosi, oppure avere un'isola minore non interconnessa (Ustica, Favignana, Tremiti, Levanzo, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Ventotene, Alicudi, Filucudi, Capraia).

Se sopraggiunge una di queste condizioni, il cliente deve contattare il proprio venditore e compilare il modulo sul sito di Arera per veder riconosciuta la propria condizione di vulnerabilità.