Quanto costa usare gli elettrodomestici con i nuovi prezzi

L'aumento delle bollette e dell'energia elettrica ha raddoppiato il costo d'uso degli elettrodomestici: quanto consumano adesso? Il prezzo della luce è in aumento continuo da un anno, influenzato anche dall'andamento del mercato del gas, e per il prossimo semestre l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha previsto bollette "mai viste prima". Altroconsumo ha fatto dei calcoli per capire quanto costa adesso usare gli elettrodomestici in casa, dal fare il bucato con la lavatrice, fino ad azioni come tenere acceso il frigorifero e usare l'asciugacapelli. Ci sono anche delle accortezze da poter prendere per limitare questi aumenti, tenendo bassi i consumi e quindi i prezzi in bolletta.

Quanto costa l'energia ora

Nell'ultimo aggiornamento Arera ha comunicato rincari del 59 per cento per le prossime bollette della luce. Nel terzo trimestre 2022 il prezzo unico nazionale dell'elettricità (Pun) è raddoppiato rispetto al secondo trimestre 2022, e quasi quadruplicato rispetto al livello medio dello stesso trimestre del 2021.

L'enorme e continua crescita dei prezzi all'ingrosso ha costretto Arera ad intervenire per evitare ulteriori aumenti dell'energia elettrica, già al +59 per cento nel prossimo trimestre in riferimento al mercato in tutela. Arera ha deciso di posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, mentre per quanto riguarda i clienti ancora in tutela, il prezzo del gas verrà aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano.

Il costo della prossima bolletta

La differenza di spesa della prossima bolletta rispetto all'anno precedente sarà evidente: per la bolletta della luce la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021.

Secondo i calcoli di Altroconsumo, considerando il consumo medio di un'ipotetica famiglia con fornitura residente - circa 2.700 kWh annui - il prossimo trimestre del 2022 costerà più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da circa 158 euro a ben 330 euro da qui alla fine dell'anno.

Quanto consumano ogni giorno gli elettrodomestici

Al netto degli aumenti dell'energia, come cambia il costo giornaliero degli elettrodomestici? Quanto spendiamo ogni giorno per fare il bucato, asciugare i capelli o semplicemente per tenere il frigorifero acceso? Può essere utile saperlo per avere più coscienza dei propri consumi e provare a ridurli.

Altroconsumo ha considerato alcuni scenari di utilizzo, calcolando il consumo per ogni elettrodomestico a partire dal prezzo attuale dell'energia, 0,66 centesimi a kWh. Se usati male, tutti gli elettrodomestici possono arrivare a costare oltre 230 euro al mese. Vediamo quanto costa l'uso di ognuno degli elettrodomestici che abbiamo in casa, come il riscaldamento con la pompa di calore, la lavatrice o l'asciugacapelli.

Iniziamo da elettrodomestici come il frigo e dispositivi come il router wifi che rimangono accesi e connessi alla rete 24 ore no stop: ai prezzi attuali spendiamo ogni giorno 39 centesimi per il router e 1,20 euro per il frigorifero. Altri dispositivi che rimangono perennemente collegati alla rete elettrica anche quando non vengono usati (come tv, decoder, smart speaker...) costano 66 centesimi al giorno. Se a questi usi "fissi" aggiungiamo i variabili, il costo per li consumo giornaliero degli elettrodomestici sarà il seguente:

Condizionatore: tenerlo acceso per 4 ore ci costerà 1,98 euro;

Lavasciuga con programma asciugatura: 3,37 euro;

Lavastoviglie: usando il programma "auto" dobbiamo aggiungere altri 66 centesimi;

Boiler elettrico: una doccia di 10 minuti ci costa 1,32 euro;

Asciugacapelli: un quarto d'ora di utilizzo alla massima potenza arriva a costare 24 centesimi;

Termoventilatore: la classica "stufetta" per riscaldare piccoli ambienti come il bagno, per mezz'ora di utilizzo ci costa altri 66 centesimi;

Forno: usare una volta il forno ventilato per 1 ora a 180 gradi costa 1,44 euro;

Piano a induzione: un'ora di utilizzo costa poco più di 50 centesimi.

Il totale fa 7,70 euro al giorno per tenere accesi i nostri elettrodomestici. La differenza con l'anno scorso è evidente: a parità di consumo, una giornata d'uso negli ultimi tre mesi del 2021 costava 3,46 euro. Va da sé che ci sono elettrodomestici (come ad esempio il climatizzatore o la lavatrice) che in genere non vengono utilizzati tutti i giorni. Proprio per questa ragione è bene utilizzare solo gli elettrodomestici che sono indispensabili e solo quando sono strettamente necessari, adottando dei comportamenti più consapevoli.

Come risparmiare con gli elettrodomestici: i consigli di Altroconsumo

Le bollette della luce sono aumentato in maniera considerevole, ma è possibile diminuire l'impatto della bolletta adottando comportamenti più consapevoli. Il primo passo per risparmiare sulla bolletta della luce è utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto.

Ad esempio riempiendo e facendo lavorare a pieno carico i grandi elettrodomestici e quindi riducendo il numero di lavaggi si può risparmiare circa un euro al mese per ogni apparecchio. Solo tra lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie si tratta di circa 85-95 euro di risparmio all'anno utilizzando temperature più basse a pieno carico.

Il frigorifero è tra gli elettrodomestici usati in maniera continuativa. Per farlo lavorare il meno possibile sarebbe meglio non inserire cibi caldi ed evitare di tenere troppo a lungo lo sportello aperto. In più, tenere il frigo ordinato garantisce migliori prestazioni perché si favorisce la circolazione dell'aria.

Anche prendere delle accortezze sui settaggi del condizionatore permette di risparmiare in bolletta, ad esempio impostare una temperatura non superiore o inferiore ai 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno può portare un risparmio annuo di 88 euro.

La scelta del modello adatto di forno o l'uso della cottura combinata con fornelli o microonde può avere un impatto sulla bolletta. Evitare ad esempio i modelli più grossi, di 90 centimetri di larghezza, perché per scaldarsi usano il 150 per cento di energia in più rispetto a un modello da 60 cm. Con queste accortezze si possono risparmiare

Infine, prendere degli accorgimenti su elettrodomestici e dispositivi elettronici in standby. Su base annua incidono poco sulla bollette, ma per ridurre ulteriormente i consumi questi dispositivi si possono disconnettere dalla corrente - ad esempio se si usano poco - usando una multipresa con interruttore per raggruppare computer e periferiche o accessori per la TV, o impostare una funzionalità di risparmio energetico.