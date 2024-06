Bollette, dal 30 giugno stop al regime di maggior tutela: cosa succede dopo

È giunto ormai al capolinea il regime di maggior tutela per la bolletta della luce. La cessazione del mercato tutelato per i clienti domestici non vulnerabili è iniziata per il gas già dal 1° gennaio 2024; a partire dal 30 giugno il processo sarà portato a termine con la fine, anche per le bollette della luce, della tipologia di fornitura in cui i prezzi e le condizioni contrattuali sono stabiliti da un'autorità indipendente, l'Arera.

Dal 1° luglio, da questo regime si passerà a quello a tutele graduali, che rappresenta un altro meccanismo temporaneo concepito per accompagnare i consumatori verso la completa liberalizzazione del mercato dell'energia. Ma chi sarà toccato dalla fine delle tutele di prezzo e cosa comporterà il passaggio?

Chi sono i "non vulnerabili"

Come accennato, la fine del regime a maggior tutele riguarderà solamente i clienti domestici non vulnerabili. Per i vulnerabili al momento non c'è ancora una scadenza, ma anche per loro è in fase di definizione un nuovo regime che sarà oggetto di un prossimo provvedimento.

Rientrano nella categoria dei clienti vulnerabili coloro che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

aver compiuto 75 anni;

avere diritto al bonus sociale elettrico - in base all'Isee - o al bonus per gravi condizioni di salute per le quali sono necessarie specifiche apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica

essere un soggetto con disabilità

avere un'utenza una struttura abitativa di emergenza a causa di eventi calamitosi, oppure avere un'isola minore non interconnessa (Ustica,, Favignana, Tremiti, Levanzo, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Ventotene, Alicudi, Filucudi, Capraia).

Se sopraggiunge una di queste condizioni, il cliente deve contattare il proprio venditore e compilare il modulo sul sito di Arera per veder riconosciuta la propria condizione di vulnerabilità.

Come funziona il nuovo sistema

Se non si rientra nella categoria dei vulnerabili e non si è già scelto un contratto nel mercato libero, dal prossimo 1° luglio si verrà trasferiti automaticamente al servizio a tutele graduali, che durerà 3 anni (fino al 31 marzo 2027).

In questo tipo di regime, il servizio viene erogato da vari venditori selezionati attraverso procedure concorsuali . Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, che può servire anche più aree. Come chiarisce Arera, per alcuni aspetti le condizioni contrattuali del servizio a tutele graduali corrispondono a quelle delle offerte "placet" (prezzo libero a condizioni equiparate di tutela).

Le condizioni sono le medesime per quanto riguarda i seguenti punti:

tempistiche di fatturazione bimestrali;

nessuna garanzia richiesta al cliente nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in tutti gli altri casi, addebito del deposito cauzionale, nella prima bolletta, pari a 11,50 euro per ogni kW di potenza

modalità di pagamento permessa: domiciliazione bancaria, postale, su carta di credito oppure bollettino.

Per quanto riguarda invece le condizioni economiche, esse sono basate sui valori consuntivi del Pun (il Prezzo unico nazionale), e comprendono corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione. Il prezzo pagato dai clienti finali dipende anche delle offerte formulate dagli operatori.

Si tratta di una componente che sarà uguale per tutto il territorio nazionale, determinata come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste per il numero dei clienti trasferita al servizio a tutele graduali presenti in ogni area. Il regime a tutela graduale, rispetto alle tariffe tutelate, offre un vantaggio in partenza: viene stimato un risparmio pari in media a 131 euro all’anno, circa 11 euro al mese per la componente della commercializzazione. Ciò è possibile grazie alla gara che si è svolta tra gli operatori, che ha portato a notevoli ribassi sulla componente di prezzo in questione.