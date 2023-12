"I prezzi non aumenteranno, lo dimostrano sia i venti milioni di italiani che già sono sul mercato libero da anni, che i dati degli ultimi mesi che ci fanno vedere una differenza di prezzo a favore del mercato libero rispetto alla tutela". Non ha dubbi Diego Pellegrino, portavoce di ARTE, l’associazione di riferimento di buona parte dei reseller e trader dell’energia italiani, che spiega perché non bisogna temere il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per le forniture di luce e gas.

"I prezzi fissi che abbiamo avuto sul mercato libero durante la famosa pandemia energetica – spiega a Today.it – hanno salvato il 67% delle famiglie italiane".

Come scegliere l’offerta migliore

Pellegrino, che su Linkedin si definisce "Il paladino del mercato libero dell’energia", risponde a cinque domande e spiega come sfruttare le opportunità offerte dal cambio di regime. "sul portale dell’autorità – continua – c’è la la possibilità di confrontare le offerte di tanti fornitori. È una buona base di partenza".

Come difendersi dalle truffe

"Ci sono i call center onesti che lavorano bene – spiega ancora Pellegrino – ma purtroppo ci sono tanti delinquenti che rubano i dati dei cittadini". Conoscono gli Iban, i POD e i PDR, che sono i numeri dei contattori degli utenti. Ingannano le persone spacciandosi per il loro fornitore di luce e gas. E danno informazioni errate, dicono che le offerte stanno scadendo, che i prezzi sono troppo cari. Per smascherarli, il portavoce di ARTE suggerisce di attaccare e provare a richiamare il numero (spesso di rete mobile) da cui è partita la chiamata: se la linea risulta inesistente, vuol dire che era una truffa.

Chi non ha dimestichezza con internet?

Non tutti hanno dimestichezza con il web e di conseguenza ci sarà qualcuno che si troverà in difficoltà quando dovrà scegliere il suo nuovo gestore per le forniture di luce e gas. "È possibile rivolgersi in un negozio – suggerisce l’esperto – per iniziare a capire come funzionano le offerte. Oppure, visto che le tariffe migliori si trovano in rete, si può chiedere aiuto a un parente o a un amico che ha maggiori conoscenze informatiche.

"Il mercato libero non deve far paura"

"Il mercato libero – conclude Pellegrino – fa tanta paura perché gli organi di stampa e la politica ne hanno fatto diventare un caso mediatico. È tutto una gran bolla di sapone, perché oggi si può andare sul portale offerte dell'autorità e trovare ben più di 70 offerte migliori rispetto mercato di tutela. Non una, più di 70".

