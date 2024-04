Bollette luce e gas, rincari in vista a partire da aprile

Brutte notizie per le famiglie italiane: a partire dal 1° aprile le bollette di luce e gas potrebbero diventare più salate, non per tutti. Le novità riguardano principalmente i nuclei familiari che usufruiscono del bonus sociale, ma non solo. Andiamo per ordine.

Bollette, soglie Isee più basse per i bonus sociali

A partire dal 1° aprile il bonus sociale per l'elettricità e il gas, lo sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate, torna al regime ordinario. Le soglie Isee per accedere all'agevolazione si spostano dunque al ribasso: 9.530 euro e 20.000 euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Nel 2023 erano state innalzate rispettivamente a 15mila euro e 30mila per le famiglie numerose.

Confermato invece il contributo straordinario che aumenta a seconda del numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico.

Aumentano i contributi per le rinnovabili

Con il secondo trimestre scattano anche gli aumenti degli oneri generali di sistema, quelli che servono per finanziare altre voci. Sotto la lente soprattutto i contributi per le rinnovabili, che secondo Staffetta Quotidiana comporteranno una maggiore spesa in bolletta per una famiglia tipo "del 17% a circa 3 centesimi al kWh più le tasse. La componente destinata a incentivare tra l’altro il bonus elettrico, la messa in sicurezza del nucleare, le agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario e il sostegno alla ricerca di sistema (Arim) aumenta di un 26% a circa 0,9 centesimi/kWh. Complessivamente l'aumento delle due voci è di un 19% a circa 4,2 centesimi al kWh Iva inclusa". Si parla mediamente di circa 100 euro in più l’anno.

Da considerare poi anche altri aumenti, come ad esempio quelli dovuti per le tariffe di rete: le componenti addizionali della tariffa di trasporto Crv relative al sistema di settlement e di interrompibilità e la componente CRVCS per lo stoccaggio gas.