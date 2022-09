Bollette luce e gas: quanto aumentano a ottobre

A partire dal mese di ottobre 2022, le bollette dell'elettricità sul mercato tutelato aumenteranno del 60%. È quanto stima la società di consulenza Nomisma Energia in previsione dell'aggiornamento delle tariffe di Arera (l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Il presidente della società Davide Tabarelli lancia l'allarme: senza un intervento del governo, l'incremento potrebbe essere addirittura del 100%. Il prezzo dell'elettricità toccherà un nuovo massimo di 66,6 centesimi per kilowattora (kwh). Per quanto riguarda il gas, considerando il nuovo metodo di calcolo, l'aggiornamento delle tariffe ci sarà all'inizio del mese di novembre.

In ogni caso, Nomisma stima un rialzo del gas del 70%. "Il prezzo del Psv - punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas - è un po' più basso, circa il 10% in meno rispetto al Ttf - l'indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi-, questo se non altro aiuta un po'", conclude Tabarelli. Se queste stime fossero esatte, "allora una famiglia tipo avrebbe un rincaro della bolletta della luce pari a 677 euro su base annua", ha detto Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione nazionale consumatori.

Per il gas, grazie alle modifiche di Arera e all'abbandono del Ttf, osserva l'associazione, il rialzo sarebbe di un 50% in meno rispetto ai valori che si sarebbero verificati nel caso si fosse fatto l'aggiornamento con le quotazioni di fine agosto.