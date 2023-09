Bollette luce e gas, cosa cambia dopo il 30 settembre

Allarme bollette: a fine settembre scadranno gli aiuti approvati dal governo a fine giugno per fronteggiare il caro energia, ossia una serie di agevolazioni che comportano un notevole risparmio sulle fatture di luce e gas. Se le misure varate con il decreto Bollette bis non verranno prorogate, a partire da ottobre ci saranno brutte sorprese per gli italiani, già alle prese con i rincari alimentari, per la scuola e per le assicurazioni.

Le agevolazioni riguardano l’azzeramento degli oneri generali nella bolletta del gas, il taglio all’iva del gas al 5% per usi civili e industriali e il bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà. Il potenziamento in bolletta dei bonus sociali e lo sconto in fattura per le famiglie che vivono in condizioni di disagio economico e fisico (utenti con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli) era stato confermato per altri tre mesi a fine giugno, dunque fino al 30 settembre. A partire da ottobre, se l'esecutivo non dovesse intervenire, molti italiani si troveranno a pagare una bolletta maggiorata. Per il momento non si sa ancora cosa deciderà di fare il governo, se rinnoverà o meno gli aiuti dopo il 30 settembre, anche perché le quotazioni del gas hanno registrato un deciso ribasso, facendo venire meno l’urgenza degli interventi.

Se i prezzi torneranno a salire a ottobre potrebbe scattare un bonus riscaldamento, un aiuto che verrà assegnato alle famiglie sulla base di alcuni criteri fissati con un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica insieme al Mef, il ministero di Economia e delle Finanze. Se i prezzi resteranno entro determinate soglie, l’esecutivo potrebbe decidere di non prorogare le agevolazioni, anche perché il decreto bollette varato a fine giugno era costato 800 milioni di euro. Se vuole rifinanziarlo l'esecutivo dovrà trovarne altrettanti.

Bollette luce e gas: le soglie Isee per avere gli sconti

Con il decreto Bollette bis il governo ha varato a fine giugno la proroga fino al 30 settembre 2023 del bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas, destinato alle famiglie meno abbienti con un Isee fino a 15mila euro. È stata poi confermata fino al 31 dicembre 2023 la soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli), che dal 1° aprile scorso è passata da 20 a 30mila euro. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali, agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ogni anno e ottenere un'attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus.

Continua a leggere su Today.it...