Sconto bollette luce e gas: nuovo bonus, chi torna a pagare come l'estate scorsa

Il decreto taglia-prezzi è cosa fatta. Contro il caro energia e il caro carburanti i provvedimenti sono di vario tipo. Toppe, non certo soluzioni a lungo termine. Ma l'esecutivo era chiamato a fare qualcosa. Quindi una tassa del dieci per cento sui maggiori profitti delle aziende energetiche. Bonus sociale allargato a 5,2 milioni di famiglie, che pagheranno luce e gas come l'estate scorsa. Il taglio di 25 centesimi del prezzo sulla benzina fino al 30 aprile, nuove rateizzazioni più dilatate per le bollette. Ma anche il rafforzamento delle norme sul controllo nazionale delle aziende strategiche, e - se compatibile con le norme europee - perfino il controllo sull'export delle materie prime.

La crisi ucraina ha dato una ulteriore mazzata a una economia già alla prese con sfide non semplici. Mario Draghi spiega: "A differenza del passato – dallo scorso autunno 16 miliardi dal bilancio pubblico – gli interventi sono finanziati in gran parte con le aziende del comparto energetico". Quasi tutto: su 4,4 miliardi, quattro verranno dalla tassa sui big dell'energia, in particolare chi ha comprato e rivenduto gas.

Sconto su bollette luce e gas

Un milione e duecentomila famiglie in più entrano nella fascia protetta del bonus sociale e dunque usufruiranno di uno sconto sulle bollette di luce e gas. "Pagheranno come l’estate scorsa", dice Draghi. Oggi rientrano nel bonus 4 milioni di famiglie che hanno un Isee fino a 8.265 euro. Questo tetto viene alzato a 12 mila euro fino a fine anno, consentendo così a un totale di 5,2 milioni di famiglie di pagare meno. Fin qui il governo ha stanziato 15,5 miliardi per calmierare le bollette: 10 per le famiglie e 5,5 per le imprese. A favore poi dei lavoratori dipendenti che percepiscono dai loro datori di lavoro buoni benzina, come forma di welfare integrativo, la soglia esentasse di questi buoni viene alzata a 200 euro.

La nuova rateizzazione delle bollette

Nel decreto figura inoltre la rateizzazione delle bollette, già stabilita per le famiglie, e ora prevista anche per le aziende. Le imprese potranno pagare le bollette di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La Sace, società del Mef, garantirà con 9 miliardi la liquidità dei fornitori che rateizzeranno. Riconosciuti un credito di imposta sulle bollette di luce e gas del secondo trimestre alle imprese non energivore (12%) né gasivore (20%), a patto che l’incremento sul 2019 sia di almeno il 30%. Tutti i crediti di imposta, anche quelli già in vigore dall’1 marzo per le imprese energivore che vengono alzati del 5%, sono cedibili fino a tre volte alle banche. Sace garantirà poi fino al 90% dell’importo dei finanziamenti concessi dalle banche alle imprese energivore di interesse strategico fino al 31 dicembre.