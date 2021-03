Bollette luce e gas, ad aprile una ''doccia gelata'': i trucchi per risparmiare

Bollette luce e gas: l'annuncio di Arera sull'aumento delle tariffe a partire dal mese di aprile è arrivato come una doccia gelata per le famiglie italiane, già alla prese con la difficile situazione generata dall'emergenza sanitaria. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha annunciato per il prossimo mese un aumento del +3,8% per l'elettricità e del +3,9% per il gas. Una nuova stangata che ha immediatamente innescato le proteste delle associazioni dei consumatori.

Bollette luce e gas: aumento di 60 euro l'anno

Ma quanto influiranno questi aumenti sulle tasche delle famiglie? Secondo uno studio Dell'Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua 21 euro in più per la luce e 39 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 60 euro.

''Una doccia fredda per i consumatori! Una pessima notizia! Un rialzo non può che mandare in tilt i bilanci delle famiglie già in difficoltà per via dell’emergenza Covid - afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unc - Per questo avevamo proposto all’inizio della pandemia di ridurre l’Iva sul gas al 10% sull’intero consumo e non solo sui primi 480 Smc annuali come è attualmente. Lo chiediamo ora anche al Governo Draghi''.

A parlare di nuova stangata è anche il Codacons: ''Le bollette energetiche degli italiani risultano così tra le più alte d’Europa, e sulla spesa degli italiani per luce e gas pesa una tassazione oramai insostenibile: quasi la metà della bolletta del gas se ne andrà dall’1 aprile per oneri e imposte (il 43,1%), mentre per l’elettricità la tassazione pesa per il 33,1% su ogni fattura''.

“Il Governo Draghi deve mettere subito mano al settore – ha sottolineato il presidente Carlo Rienzi - riducendo oneri di sistema e imposte che gravano come un macigno sulla spesa energetica degli italiani, impoverendo ulteriormente le famiglie, specie quelle numerose e a reddito medio-basso, già colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia''.

Bollette luce e gas: i consigli per risparmiare

L'aumento dei costi in bolletta è un fenomeno che va ulteriormente a danneggiare le famiglie già in ginocchio a causa della pandemia, come spiegato dal presidente di Consumerismo Luigi Gabriele: ''Gli italiani pagano bollette energetiche tra le più alte d’Europa, a causa di speculazioni sui mercati all’ingrosso e di una tassazione eccessiva.Un trend al rialzo delle tariffe che prosegue da mesi e che impoverisce le famiglie numerose e quelle a basso reddito. C’è poi la questione, sempre più attuale considerati i limiti agli spostamenti, dell’impossibilità di sospendere a tempo determinato le forniture, ad esempio per le seconde case per le quali gli utenti pagano bollette e relative imposte anche in assenza di consumi. In tal senso chiediamo al Governo Draghi una riforma che consenta agli utenti di sospendere senza costi le forniture di luce e gas per periodi limitati di tempo, in modo da alleggerire la spesa delle famiglie; possibilità oggi realizzabile grazie ai contatori elettronici (per i quali sono stati spesi in Italia 14 miliardi di euro) e alla tecnologia''.

Nonostante gli aumenti, esistono alcuni 'trucchi' e accorgimenti che possono aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette: ecco i consigli utili stilati da Consumerismo No profit per evitare sprechi e ridurre le spese