Bollette luce e gas: un nuovo decreto per contenere i prezzi

Dovrebbe vedere la luce entro giugno il nuovo decreto contro il caro energia. Si lavora in particolare alla proroga del taglio alle accise su diesel e benzina in scadenza il prossimo 8 luglio (che costa un miliardo al mese) e ad un nuovo intervento sulle bollette. Per le due misure è previsto uno stanziamento di 5-7 miliardi. Su entrambi i fronti in ogni caso non dovrebbero esserci grandi novità: l’obiettivo è essenzialmente estendere la durata delle misure già in vigore.

Per quanto riguarda le bollette di luce e gas con il precedente decreto (in scadenza a giugno) era stato confermato l'annullamento anche per il secondo trimestre del 2022 degli oneri di sistema nel settore elettrico, sia per le utenze domestiche che per quelle "non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW". Il provvedimento aveva inoltre confermato la riduzione dell’Iva al 5% sul gas anche nel secondo trimestre dell'anno, mentre altre risorse sono state stanziate per il taglio degli oneri generali di sistema.

Salvo sorprese queste misure dovrebbero essere confermate anche per il terzo trimestre dell’anno. Così come dovrebbe essere prorogato l'azzeramento degli oneri di sistema e del credito di imposta a favore delle imprese energivore e per le imprese a forte consumo di gas naturale.