Bollette della luce, gli italiani pagano di più: il confronto con gli altri Paesi Ue

In Italia l'energia costa più della media Ue. Lo dicono i dati dell'Eurostat. Nel secondo semestre del 2023 gli italiani hanno pagato una tariffa media (incluse le tasse e oneri di qualsiasi tipo) di 0,3347 euro per kWh contro una media di 0,284. Peggio dell'Italia fanno solo pochi Paesi. Tra questi, maglia nera della classifica, c'è la Germania con 0,402 euro per kWh, seguita da Irlanda (0,38), Belgio (0,37) e Danimarca (0,355). I numeri si riferiscono ai consumi domestici. Nella maggior parte degli Stati si paga di meno che nel Belpaese. In Francia il costo per kWh è di 0,26 euro, in Olanda 0,251, in Spagna 0,234 e in Grecia di 0,23.

Sulla base dei dati Eurostat relativi a tutto il 2023, Facile.it ha calcolato che lo scorso anno la famiglia tipo italiana ha speso per la sola bolletta elettrica oltre 960 euro, ovvero il 23% in più rispetto alla media europea. A parità di consumi. In Germania e in Belgio la bolletta annua è stata invece di circa 1.100 euro, mentre i francesi hanno pagato molto meno, circa 660 euro. A spagnoli e svedesi è andata ancora meglio: la spesa annuale per l'energia si è infatti attestata a 645 euro. Se in Italia le tariffe fossero pari alla media Ue avremmo risparmiato in media circa 180 euro all'anno.