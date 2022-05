Le bollette non pagate e i bonus edilizi: tutte le novità nel decreto del governo

Le commissioni finanze e industria del Senato hanno terminato l'esame del decreto legge Ucraina bis, anche noto come "taglia prezzi". Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, l'aula di Palazzo Madama ha confermato oggi la fiducia sul maxi emendamento al decreto. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 20 maggio, passa ora all'esame della Camera. Vediamo nel dettaglio quali sono le ultime novità del testo, a partire dalle bollette.

Cosa cambia per le bollette non pagate dal 1° gennaio 2022

La rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale per le famiglie che non hanno pagato le fatture dal primo gennaio di quest'anno si estende dalla fine di aprile alla fine di giugno. Un emendamento, infatti, proroga di due mesi una misura prevista dall'ultima legge di bilancio: i fornitori devono offrire ai clienti "un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Arera (l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente)".

Tra gli emendamenti approvati c'è anche quello del governo che fa confluire in questo provvedimento il decreto con cui è stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti. Queste ultime vengono abbattute con uno sconto di 30 centesimi, ora prorogato fino all'8 luglio 2022. Nel decreto Ucraina bis entra anche il rimborso di 100 euro pro capite al giorno destinato ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Bonus edilizi: scatta l'obbligo di certificazione Soa

E c'è una sretta sui bonus edilizi: dal 1° luglio 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione "Soa", fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. L'obbligo di richiedere la Soa scatterà dal 1° gennaio prossimo, perché da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori. Secondo i dati di Confartigianato, l’80% delle piccole imprese è sprovvisto della qualifica.

Le altre misure su biogas, quote latte e dehors

È stato inoltre approvato un emendamento al decreto che introduce "misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas". È previsto che per contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentita per le aziende agricole l'espansione della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto.

Riaperti i termini, per 60 giorni, per i produttori di latte che vogliono aderire alla rateizzazione delle multe per le quote latte. La misura è rivolta ai "debitori del prelievo destinatari di atti di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate". La novità permetterebbe a oltre tremila aziende di rateizzare un importo che supera gli 800 milioni di euro, consentendo ai debitori di pagare senza affrontare una procedura di riscossione coattiva.

Bar e ristoranti potranno godere di una proroga fino al 30 settembre per mantenere i dehors, pagando l'occupazione del suolo pubblico, ma senza richiedere nuove autorizzazioni. L'emendamento approvato permette agli esercizi già ritenuti idonei di continuare, previo pagamento, a usufruire di tavoli e sedie all'aperto per tutta la stagione estiva senza dover produrre alcuna nuova richiesta.