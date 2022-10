Quanto pesa oggi lo smart working sulle bollette di luce e gas

Lavorare da casa implica un maggiore utilizzo degli elettrodomestici e la necessità di avere ambienti ben riscaldati per tutta la giornata nei mesi autunnali e invernali. Ma quanto pesano in termini pratici i rincari energetici su chi lavora sempre da remoto? Un'indagine di Altroconsumo stima che chi lavora da casa dovrà affrontare un aumento annuale sull'elettricità compreso tra i 298 euro e i 323 euro. Il rialzo sarà ancora maggiore sulle bollette del gas, che all'anno dovrebbero aumentare di circa 476 euro. Altroconsumo ha delineato vari scenari per capire come e quanto aumenteranno le spese per l'energia di chi è in smart working.

Una prima simulazione ha preso in considerazione una casa in cui vivono soltanto due persone, la seconda è invece parametrata su una casa abitata da tre persone, di cui due adulti e un bambino. Per la prima tipologia di famiglia, ipotizzando che viva in una casa di residenza con potenza di contatore da 3kW e riscaldamento autonomo, il consumo medio annuo in bolletta è di 1.900 kWh. La famiglia con un figlio arriva invece a 2.700 kWh. Queste cifre non tengono però conto di almeno un componente che lavora in smart working. In questo caso salgono infatti i consumi di entrambi i nuclei familiari. Rimanendo a casa tutto il giorno, soprattutto durante l’inverno, la luce resta accesa per più ore: si stima un consumo di 28 kWh in più rispetto a chi lavora in ufficio. Mangiando a casa e non sul posto di lavoro, Altroconsumo ha poi considerato anche un maggior consumo di elettricità per la lavastoviglie (+40 kWh) e, nei mesi estivi, per il climatizzatore. Solo questo elettrodomestico comporterebbe un incremento di 180 kWh all'anno in bolletta.

Non solo, perché ci sono poi i consumi per gli strumenti di lavoro, come pc e monitor, per cui si stima un'aggiunta in bolletta di 130 kWh all'anno per ogni persona. Nel calcolo vanno poi inseriti anche i cosiddetti consumi diffusi, difficili da identificare singolarmente, che secondo Altroconsumo comportano un aumento di 95 kWh all'anno in una casa di due persone e di 135 kWh in una casa di tre persone. Guardando solo all'energia elettrica, per un'abitazione con due persone le bollette a fine anno dovrebbero passare da 1900 kWh a 2333 kWh, in aumento del 23%. È come se si aggiungesse un trimestre intero alle bollette per la presenza di una sola persona che lavora da casa.

Basandosi sui prezzi dell'elettricità attuali, la variazione sarebbe di 298 euro all'anno. Il saldo aumenta di 323 euro per la famiglia composta da tre persone. L'incremento dei consumi dovuti allo smart working in questo caso sarebbe di 473 kWh (da 2700 a 3173 kWh). La stima per la spesa annua va quindi da 1726 euro a 2049 euro (+19%). Per chi lavora da casa altri aumenti arrivano dal riscaldamento. Considerando una temperatura compresa tra i 19°C e i 20°C durante tutta la giornata, per entrambi i profili di famiglie, Altronconsumo stima che ai 1400 metri cubi di gas consumati in media ogni anno ne vadano aggiunti altri 165 metri cubi (+15%). A questi bisogna sommare anche un maggiore utilizzo della cucina (tra i 18 e i 20 metri cubi aggiuntivi). L'aumento per il gas è stimato a 476 euro all'anno.

Lo smart working permette però di risparmiare su alcune spese che invece vanno sostenute da chi lavora in ufficio. Tra queste, in particolare, spiccano quelle per la benzina e altri carburanti, o per i biglietti e gli abbonamenti ai mezzi pubblici.