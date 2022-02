Bollette, arriva il maxi taglio ma non è per tutti

L'Autorità per l'energia (Arera) per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Un provvedimento che applica quanto deciso dal governo con il decreto sostegni ter lo scorso 21 gennaio che copre la misura con 1,2 miliardi euro attraverso l'utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

In pratica a beneficiare del "bonus" sono tutte le utenze oltre questa soglia di potenza, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Le fatture già emesse riferite al periodo 1 gennaio-31 marzo 2022 potranno essere oggetto di conguaglio entro la seconda bolletta successiva.

Analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista dall'Autorità in occasione dell'aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022.

Un primo aiuto contro il caro energia ma che non basta. "Servono qualcosa oltre i 30 miliardi per aiutare le imprese" spiega Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione Ecologica. "Serve uno scostamento importante e adesso andremo nuovamente a richiederlo al presidente Draghi e al ministro Franco". Le estrazioni di gas nostrano possono essere rimodulate con un intervento che si fa subito ma per le estrazioni ci vorranno circa 18 mesi. Sarebbe comunque un raddoppio da 4 miliardi e 4, che attualmente estraiamo, possiamo arrivare fino a 8 (miliardi di metri cubi ndr) e magari pensare con quella parte estratta in più a contratti a lungo termine dando a prezzi calmierati l'energia alle imprese".