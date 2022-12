Ci sono novità sul "caso bollette": quando sono vietati i rincari

Ci sono nuovi sviluppi sul "caso bollette", ovvero l'intricata vicenda relativa alle proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale finite nel mirino dell'Antitrust. Parliamo, per intenderci, delle cosiddette "variazioni unilaterali del contratto" decise nei mesi scorsi da alcune compagnie e che hanno spesso comportato rincari per i consumatori. Questi aumenti erano legittimi? Per quanto la questione sia complessa proviamo a capirci qualcosa. Partendo dall'inizio.

Con il decreto Aiuti bis varato dal governo Draghi era stata prevista la sospensione dal 10 agosto 2022 fino al 30 aprile 2023 dell'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, sia delle relative comunicazioni di preavviso, a meno che che le modifiche di prezzo fossero state già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. L'articolo 3 del decreto stabilisce infatti quanto segue:

"Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte".

E ancora:

"Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate".

In alcuni casi però i rincari sono arrivati lo stesso per i clienti che avevano contratti in scadenza. Molti consumatori si sono rivolti all'Antitrust che a ottobre ha intimato a Iren (che ha subito fatto ricorso al Tar), Iberdrola, E-On e Dolomiti di prorogare tutti i contratti in scadenza fino all’aprile 2023. Secondo l'Antitrust infatti anche i rinnovi "risultano pienamente rientrare nel divieto" del decreto. A dicembre la stessa decisione è arrivata anche per Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie.

Nei giorni scorsi il consiglio di Stato ha però parzialmente corretto la decisione dell'Antitrust che sospendeva gli aumenti per le forniture energetiche, accogliendo il ricorso di Iren. Secondo i giudici amministrativi (qui la sentenza), la norma non appare "applicabile anche ai contratti a tempo determinato o ai contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023" perché in questo caso si tratterebbe di "un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti". In poche parole l'Antitrust avrebbe interpretato in modo troppo estensivo la legge: le variazioni sono illegittime solo se il contratto non è in scadenza. Se viceversa il contratto prevede una scadenza è lecito da parte delle compagnie aggiornare le tariffe all'atto del rinnovo.

Cosa ha stabilito oggi l'Antitrust

Proprio sulla base di questi principi oggi l'Autorità garante del mercato e della concorrenza "ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari" emessi nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, "sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza". Con il provvedimento, si legge in una nota dell'Antitrust, viene dunque sospesa "l'efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza".

Pertanto, si legge ancora, "le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza". Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione. Con lo stesso provvedinento l'Antitrust ha invece revocato i provvedimenti cautelari nei confronti di Hera e A2A: sulla base dei documenti acquisiti, spiega l'Autorità, "risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza".