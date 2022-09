Bollette troppo care: i consigli per risparmiare in casa

La corsa al rialzo delle bollette sembra inesorabile e ne fanno le spese, indistintamente, attività commerciali e privati. Per aiutare i cittadini a risparmiare e salvare i bilanci, il Codacons ha elaborato una guida con una serie di consigli pratici.

La guida al risparmio parte da un corretto uso degli elettrodomestici. In particolare, per tagliare i costi in bolletta è bene:

prima di avviare lavatrice e lavastoviglie verificare quando le tariffe sono ridotte (il contratto è a fasce orarie o monorario?);

acquistare elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

ottimizzare il carico e impostare la temperatura più bassa con programmi brevi per lavatrice e lavastoviglie;

controllare l'impostazione della temperatura del frigorifero: l'ideale è 6 gradi e non scendere sotto i 3 gradi;

non riempire troppo il frigorifero e non mettere dentro cibi caldi.

Se si ha il forno elettrico è bene:

utilizzare una temperatura adeguata;

non aprirlo frequentemente durante la cottura;

spegnerlo poco prima della fine della cottura per sfruttarne il calore residuo.

Per chi ha il forno a microonde può essere una buona idea optare per la cottura a vapore o quella ventilata, che li rendono una valida alternativa rispetto al forno tradizionale.

Per televisori e computer il suggerimento è quello di collegare gli elettrodomestici a una presa multipla con interruttore, così da evitare di lasciare accese le luci di stand-by.

C'è poi il capitolo illuminazione. In questo caso per risparmiare è bene:

non tenere accesa la luce delle stanze dove non si soggiorna;

utilizzare lampadine a led, a risparmio energetico.

Per i climatizzatori, la differenza tra la temperatura esterna e quella interna non dovrebbe mai essere maggiore di 6-7°C, e comunque mai scendere al di sotto dei 19°C. E' buona norma non esagerare sul tempo di utilizzo dei climatizzatori e preferire la funzione deumidificatore d'estate.

Si può risparmiare energia anche quando di scalda l'acqua preferendo la doccia al bagno nella vasca. Se si ha un boiler elettrico si consiglia di accenderlo solo poco prima del necessario e regolare la temperatura a non più di 60 gradi.

Per non disperdere calore basta tenere le finestre chiuse e verificare l'isolamento termico delle stanze. E ancora: non coprire i termosifoni; effettuare un check up della casa e degli impianti; eseguire in modo corretto la manutenzione.