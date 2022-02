Il bollino blu per i luoghi di lavoro

La morte di Lorenzo Perelli, avvenuta durante uno stage dell'alternanza scuola lavoro, ha lasciato una ferita profonda che rimarginando forse aiuterà a guarire un annoso problema. Non solo quello degli stage e tirocini troppo spesso svolti in una condizione di sfruttamento: le iconiche quanto grottesche immagini dei fatti di Torino con la violenta e immotivata repressione delle manifestazioni studentesche forse rappresentano al meglio la situazione di scontro.

C'è una ferita ben più profonda, quella dei troppi incidenti sul lavoro che ogni giorno segnano una emergenza continua: solo dall'inizio dell'anno sono stati quasi 100. Come dicevamo però forse la morte di Lorenzo servirà per guardare oltre al dito e arrivare correggere le troppe corse in avanti fatte per un profitto, con lavoratori spesso impiegati senza la dovuta preparazione e le necessarie misure di sicurezza.

Oggi la politica si è svegliata, con incomprensibile ritardo. "Con il Ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di lavoro" ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

La proposta è quella di introdurre una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu. "Non basta soltanto il rispetto della normativa sulla sicurezza, si tratta di mandare i ragazzi a formarsi in luoghi dove lo standard sia ancora più elevato di quello previsto dalla legge" ha spiegato Orlando.

E allora ben venga questo bollino blu. Ma non sfugge una ipocrisia di fondo da cui la politica non riesce a fuggire. La certificazione di qualità non dovrebbe qualificare una eccellenza (speriamo non così rara), ma dovrebbe invece essere la certificazione minima per alzare la serranda. Forse quello che manca non è l'ennesimo bollino blu, ma qualcuno che possa controllare che le leggi, che già ci sono, vengano fatte rispettare. Per tutti.