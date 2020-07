Bollo auto, tassa sospesa ma scadenza imminente: occhio alla data del 31 luglio

Bollo auto, occhio alle prossime scadenze. L’emergenza Covid ha portato molte regioni a rinviare il pagamento della tassa automobilista ma - lo abbiamo visto in un altro articolo - ciascuna con le proprie regole. In alcuni casi, li vedremo in basso, dopo una prima proroga ne è stata decisa una seconda che ha fatto slittare ulteriormente la data di pagamento.

Alcune regioni al contrario non hanno previsto nessuna sospensione. In altri casi il rinvio c’è stato, ma i termini sono già scaduti. In sostanza la situazione cambia da regione a regione, per cui vale la pena analizzare singolarmente quali sono le date entro cui, se non si vuole incorrere in sanzioni, la somma va saldata. Iniziando dalle regioni più "generose".

Bollo auto, in Sicilia versamenti entro il 30 dicembre

In Sicilia sono stati sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 che però, essendo un sabato, sposta il termine al 2 novembre 2020.

I versamenti, si legge sul sito dell’Aci, restano però sospesi fino al 30 novembre 2020 “e sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi”.

Provincia autonomia di Trento: versamenti entro il 30 novembre

Anche la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di concedere molto più tempo ai contribuenti per saldare il pagamento della tassa automobilistica che potrà essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Bollo auto, in Lombardia proroga fino al 31 ottobre

Con un provvedimento datato 9 giugno, la Regione Lombardia ha disposto, per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale nel territorio lombardo, la sospensione al 31 ottobre del bollo auto in scadenza nel periodo 8 marzo - 30 settembre 2020. Pertanto, si legge sul sito della Regione, la tassa potrà essere versata entro il 31 ottobre che, essendo di sabato, sposta il termine ultimo al 2 novembre.

Bollo auto, in Campania c'è tempo fino al 30 settembre

Anche la Campania è intervenuta con una doppia proroga. La Regione ha infatti sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 già sospesi fino al 31 maggio. Il termine ultimo è stato fissato al 30 settembre 2020.

Bollo auto, occhio alla scadenza del 31 luglio

In diverse regioni, il pagamento del bollo auto è stato invece sospeso fino al 31 luglio. E vale a dire:

Discorso a parte merita il Piemonte dove i pagamenti sono stati ulteriormente rimandati fino al 15 luglio 2020.

Bollo auto, le Regioni in cui la proroga è scaduta

In altre Regioni la proroga è invece scaduta il 30 giugno.

Lazio

Toscana

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Bolzano

In tutte le regioni che hanno concesso una proroga al pagamento è fatta ovviamente salva la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti nei termini ordinari. La sospensione infine permette di pagare il bollo auto in ritardo senza aggravio di sanzioni e interessi, ma non modifica la data di scadenza della tassa automobilistica. Il consiglio per tutti è di controllare le regole stabilite dalla propria regione, sul sito dell'Aci o su quello delle singole amministrazioni.