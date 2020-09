Bollo auto: pagamento con proroghe e rinvii. Ecco dove

Contribuenti sempre più disorientati tra slittamenti, proroghe, differimenti e sospensioni. Attenzione va prestata in particolare al bollo auto. Con il lockdown, infatti, per agevolare gli utenti, le regioni hanno disposto la proroga dei termini di pagamento della tassa più importante per gli automobilisti, Quindi, con il persistere dell'emergenza, in alcuni casi la scadenza è stata ulteriormente differita.

I nuovi termini di pagamento del bollo auto

La durata delle proroghe varia, anche di molto, da regione a regione. Così mentre i termini di pagamento del bollo auto sono spirati alla fine dello scorso luglio nella maggior parte del Paese, per versare l'imposta c'è ancora qualche settimana di tempo in alcune regioni.

Dove si può ancora pagare senza mora

Ecco le regioni in cui il bollo auto in scadenza può ancora essere versato senza sanzioni da ravvedimento ed interessi:

Campania: qui le proroghe disposte sono state due. Inizialmente, infatti, i termini di pagamento del bollo in scadenza tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto erano stati differiti al 31/05/2020. E' quindi intervenuta un'ulteriore proroga che ha dilatato la scadenza del pagamento fino al prossimo 30 settembre 2020.

Sicilia: per i pagamenti in scadenza tra marzo e tutto ottobre 2020, il termine è stato spostato al 30 dicembre 2020.

Lombardia: per i pagamenti in scadenza tra marzo e tutto settembre 2020, termini prorogati fino al prossimo 31 ottobre per chi ha il domicilio sul territorio lombardo.

Provincia Autonoma di Trento: scadenza differita al 30 novembre 2020.