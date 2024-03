L'idea di una patrimoniale per i super ricchi: "Così finanziamo scuola, sanità e politiche green"

"Perché in Italia proporre la patrimoniale ai miliardari è un tabù?". Se lo chiede su X (ex Twitter), Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che poi argomenta così la sua proposta. "In Italia - spiega Bonelli - ci sono 15mila persone con patrimoni superiori a 100 milioni di dollari e solo 65 con ricchezza complessiva di 233 miliardi di dollari. Proponiamo di tassarli per finanziare sanità, istruzione e politiche per clima".

Perché in Italia proporre la patrimoniale ai miliardari e’ un tabù ?

L’idea di tassare i patrimoni non è nuova a sinistra, ma finora il Pd si è dimostrato piuttosto tiepido sul tema, mentre il M5s è dichiaratamente contrario a ogni ipotesi di intervenire sulle grandi ricchezze per fare cassa. A maggio scorso Elly Schlein ha parlato della necessità di "incrementare la tassazione su successioni e rendite" senza però circostanziare meglio la sua proposta, mentre più di recente, a gennaio, la responsabile Lavoro della segreteria Pd, Maria Cecilia Guerra, ha spiegato in un’intervista a “La Stampa" che bisogna superare "l'inaccettabile regressività che c’è nella tassazione sui patrimoni, per cui chi ha di più è meno tassato di chi ha meno". Finora però l’opposizione non ha mai presentato una proposta unitaria. Anche perché di patrimoniale Conte non vuole sentir parlare.