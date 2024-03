Bonifici bancari: cambia tutto sui costi delle commissioni

L'obiettivo è chiaro, oltre che ambizioso, e rientra in un'iniziativa di più ampio respiro per creare un vero e proprio mercato unico dei capitali in tutta l'Europa: far sì che investimenti e risparmi fluiscano senza troppi ostacoli, e con tempestività, in tutti gli stati membri a beneficio dei cittadini, delle imprese e degli investitori. Ecco perché, grazie ad un nuovo regolamento dell'Unione europea, sarà possibile trasferire denaro senza costi aggiuntivi rispetto alla procedura standard ed entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata, oltre che sette giorni su sette (notti e giorni festivi compresi), negli stati Ue e del cosiddetto spazio economico europeo (che comprende paesi come Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Questo tipo di operazioni viene già messo a disposizione da diverse banche, ma spesso a un costo notevolmente superiore a quello dei normali bonifici. Non sarà più così, anche se non da subito.

Today.it nei mesi scorsi ha seguito l'iter dell'accordo politico su questa materia tra Commissione, Consiglio Ue e Parlamento europeo, dandone conto qui e qui. Cambia tutto, dunque, sui bonifici istantanei in euro senza sovraccosti: diventeranno realtà tra pochi mesi in Europa. Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno applicare commissioni superiori ai bonifici standard, ma dovranno fare attenzione alla sicurezza, con in primis l'obbligo di verificare la concordanza tra il beneficiario e il suo Iban. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove regole, le tempistiche per la loro attuazione e cosa cambia in concreto per chi ha un conto bancario.

Cosa cambia in concreto sui bonifici bancari istantanei

Nelle scorse ore il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in via definitiva a Bruxelles il regolamento che renderà i bonifici istantanei, quelli cioè pagabili in dieci secondi, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari (che hanno un costo medio di 0,37 euro se l'operazione viene effettuata online e di 4,73 euro se invece avviene attraverso uno sportello), e pienamente disponibili per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione e negli altri paesi dello spazio economico europeo. Come funzionerà e con quali tempi tecnici? Quello che sappiamo con certezza è che il regolamento in questione entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, ma la tempistica dell'attuazione delle sue disposizioni sarà un po' più complicata. Nell'Eurozona, tutti i detentori di un conto bancario potranno ricevere i pagamenti istantanei entro nove mesi dall'entrata in vigore, ma dovranno aspettare ben diciotto mesi per essere certi di inviarli alle stesse condizioni.

Il costo delle commissioni

I tre paesi dello spazio economico europeo, invece, necessitano di più tempo per adattarsi: in questo caso ricevere i bonifici istantanei in euro senza sovrapprezzo sarà possibile per tutti gli utenti entro trentatré mesi, ma ci vorranno trentanove mesi per essere sicuri di poter inviare questi pagamenti. In ogni caso, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro, applicando delle commissioni, se presenti, che però non dovranno superare quelle applicate ai bonifici standard.

Non saranno proprio gratuiti, quindi, ma comunque con commissioni inferiori (se presenti) a 37 centesimi di euro se effettuati online, e inferiori a 4,73 euro se effettuati presso uno sportello bancario. Nel primo caso si tratta del costo medio della commissione per il bonifico ordinario fatto via web, nel secondo della cifra media che si paga come commissione per la stessa operazione standard fatta però nella sede fisica della banca. Due soglie da non superare, secondo questo nuovo regolamento europeo.

I controlli di sicurezza e anti frodi

Le nuove regole contengono anche un giro di vite sulla sicurezza dei bonifici e le garanzie contro le frodi online. I fornitori dei servizi di pagamento dovranno verificare la concordanza tra il numero di conto bancario (Iban) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, così da poter avvertire in caso di eventuali errori o frodi prima che sia effettuata la transazione istantanea. Questo requisito si applicherà anche ai bonifici standard. Il regolamento europeo, che include anche gli istituti di moneta elettronica, prevede l'istituzione di un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore, a cui si aggiungono le garanzie adeguate per assicurare che l'accesso di questi due tipi di istituti ai sistemi di pagamento non comporti rischi aggiuntivi per il sistema.

La proposta di regolamento era stata presentata dalla Commissione europea il 26 ottobre 2022, con un testo che modifica e modernizza il regolamento dell'area unica dei pagamenti in euro (Sepa) del 2012, aggiungendo le disposizioni specifiche per i bonifici istantanei. L'accordo politico provvisorio nel negoziato co-legislativo (il cosiddetto "trilogo") tra Commissione, Consiglio Ue e Parlamento europeo era stato invece raggiunto il 6 novembre scorso, e poi approvato dalla plenaria di Strasburgo il 7 febbraio, con una larghissima maggioranza: 599 voti a favore, solo 7 contrari e 35 astensioni.