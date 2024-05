Il bonus da 100 euro non sarà di 100 euro: quanti soldi arrivano davvero e chi viene "beffato"

Il nuovo "bonus di 100 euro" in busta paga che arriverà a gennaio 2025 non sarà di 100 euro. La somma va intesa al lordo dell'Irpef che sarà dunque trattenuta al lavoratore. Nei fatti, per la maggior parte dei beneficiari, il netto sarà pari a 77 euro (calcolando un'aliquota Irpef del 23% che si applica ai redditi fino a 28mila euro).

L'indennizzo arriverà a gennaio 2025 e spetterà ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28mila euro. Non solo: l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, spiegano da Palazzo Chigi, deve essere d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti al lavoratore.

In poche parole il contribuente deve avere "capienza Irpef": se le detrazioni di cui usufruisce sono pari alla somma versata come imposta sul reddito non avrà diritto al beneficio. Il motivo è banale: trattandosi di uno "sconto" sull'Irpef non può essere erogato a chi è nei fatti esentato dall'imposta. Nei fatti dunque anche quei lavoratori che si trovano sotto la così detta "no tax area" non avranno diritto al bonus.

Chi avrà diritto al bonus di 100 euro

Ci sono poi dei requisiti familiari: l'indennizzo spetta solo ai lavoratori che hanno un coniuge e almeno un figlio a carico o alle famiglie monogenitoriali con almeno un figlio. Nel comunicato del governo Meloni viene infatti precisato che ha diritto all'incentivo:

il "coniuge non separato" con "almeno un figlio, entrambi a carico"

il lavoratore dipendente con "almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato".

Il bonus andrà chiesto al datore di lavoro, importo rapportato ai mesi lavorati

Va inoltre precisato che l'importo del bonus andrà rapportato ai mesi lavoratori, esattamente come accade per la tredicesima mensilità: solo chi ha maturato 12 mesi di lavoro nel 2024 avrà dunque diritto all'indennizzo pieno da 100 euro lordi (e quasi 80 netti). Con un periodo lavorato di 6 mesi ad esempio l'importo lordo sarà di 50 euro e la somma spettante al netto dell'Irpef di 38,5 euro (con un l'aliquota del 23%). Infine va sottolineato che l'erogazione del bonus non sarà automatica: bisognerà invece chiederlo al datore di lavoro (che farà da sostituto d'imposta) tramite un'attestazione scritta. Il datore di lavoro anticiperà i soldi per conto dello Stato e recupererà il credito con le imposte da versare.