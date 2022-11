Bonus 150 euro: verso il pagamento automatico senza autodichiarazione, ma non per tutti

Il pagamento del bonus 150 euro dovrebbe diventare automatico per i dipendenti del settore pubblico. A differenza di quanto accade per i lavoratori del privato, i primi non dovranno più presentare alcuna autodichiarazione per riceverlo. Lo stabilisce il testo di conversione in legge del decreto "aiuti ter": per l'ufficialità, però, si attende l'ok da parte di Camera e Senato. Il via libera dovrebbe arrivare martedì 22 novembre. Ma andiamo con ordine.

Il bonus 150 euro è l'indennità prevista dal decreto aiuti ter per i lavoratori dipendenti che a novembre hanno avuto una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro e per autonomi, co.co.co e altre tipologie di lavoratori che nel 2021 hanno avuto un reddito non eccedente i 20mila euro. Il bonus (inizialmente di 200 euro) era stato erogato per contrastare il carovita una prima volta dal governo Draghi ai redditi inferiori a 35mila euro, per poi essere rinnovato ma con un importo ridotto a 150 euro, e a beneficio di una platea meno estesa. Le due indennità non dovrebbero essere prorogate con il decreto "aiuti quater" del governo Meloni.

Il bonus 150 euro senza autodichiarazione per i dipendenti pubblici

A breve, se la conferma ufficiale dovesse arrivare, i beneficiari del pubblico di questa misura non dovranno più consegnare al datore di lavoro la documentazione utile per ricevere l'incentivo economico in busta paga. Erano tenuti a dimostrare di non ricevere un'indennità una tantum contro il caro prezzi in altre forme: quella prevista per i titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, quella destinata ai nuclei beneficiare del reddito di cittadinanza, secondo quanto stabilito dall'Inps.

Il testo di conversione in legge del decreto aiuti ter punta a intervenire sull'articolo 18, che al comma 1 dice: "Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro". "Tale indennità", prosegue il testo, "è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16". Si punta, come detto, a intervenire su quest'ultima affermazione. L'importo viene erogato insieme alla retribuzione di novembre 2022: si riceve perciò nello stesso mese o in quello successivo.

Per beneficiare della misura è necessario dimostrare di avere un Isee di 20mila euro, a differenza di quanto stabilito per il bonus 200 euro, che prevedeva un tetto di 35mila. I destinatari sono perciò circa 22milioni di italiani, che riceveranno un totale di 3,2 miliardi. Le categorie sono lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati percettori di Naspi e titolari del reddito di cittadinanza. La modalità di ricezione per i titolari di rapporti di collaborazione domestica e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è differente: per i primi il bonus viene corrisposto in modo automatico dall'Inps, mentre i co.co.co sono tenuti a dimostrare di non aver superato i 20mila euro nel 2021. Per gli stagionali è necessario dimostrare di aver lavorato per 50 giornate lavorative.

Come funziona il bonus 150 euro per i pensionati

L'erogazione del bonus ai pensionati è stata invece disciplinata dall'articolo 19 del decreto legge numero 144 del 2022. Per prima cosa, è necessario che siano residenti in Italia e titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Il bonus 150 euro viene erogato dall'Inps a pensionati e pensionate in seguito alle verifiche delle soglie reddituali effettuate sui seguenti dati: redditi da certificazioni uniche 2022 emesse dall'istituto; redditi da flussi UniEmens; redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in gestione separata.