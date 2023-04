L'imprenditore che per Pasqua regala 1.500 euro a ogni suo dipendente

Sarà ancora una Pasqua da ricordare per i lavoratori della Metallurgica Legnanese, azienda di Rescaldina (Milano) che si occupa dell'importazione e della commercializzazione di acciai speciali, laminati, forgiati e trafilati. Sirio Della Flora, 77enne amministratore unico della società, imprenditore che gestisce l'azienda che lui stesso ha fondato nel 1969, ha deciso di regalare ai suoi dipendenti un bonus di 1.500 euro per Pasqua.

Non è la prima volta. L'anno scorso, infatti, Della Flora aveva deciso di premiare con un bonus identico (e inatteso) tutti i suoi collaboratori. In quel caso lo aveva chiamato "contributo energetico", per le bollette, proprio a causa dei costi energetici che erano schizzati alle stelle dopo l'invasione russa in Ucraina. Anche in quel caso il bonus era arrivato all'improvviso, senza che fosse stato sottoscritto un accordo interno o uno scritto tra azienda e lavoratori. Una specie di seconda quattordicesima, un sostegno concreto per le famiglie dei suoi dipendenti.

La Metallurgica Legnanese lavora acciai speciali: è stata fondata nel 1969 da Sirio Della Flora dopo dieci anni da impiegato in una trafileria di Legnano (Milano). Nell'azienda lavorano 42 persone (17 operai, 12 autisti e 13 impiegati nel settore commerciale).