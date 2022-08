Il bonus 200 euro esteso, ma a chi?

Cosa ne sarà del bonus 200 euro? L'obiettivo della misura ideata dal governo Draghi è far riguadagnare potere d'acquisto a stipendi e pensioni, colpiti negli ultimi mesi da inflazione, aumento dei prezzi e caro energia. Nel decreto Aiuti bis da 14,3 miliardi che sarà illustrato nelle prossime ore nel consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi, dovrebbe trovare spazio una proposta che prevede l'estensione del bonus 200 euro anche ai lavoratori dipendenti con redditi sotto i 35mila euro che finora sono stati esclusi. È invece sfumata l'idea di raddoppiarlo ad agosto per chi lo ha già ricevuto, perché sarebbe stato troppo costoso: 6,8 miliardi per 31,5 milioni di italiani.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha proposto di riconoscere l'indennità una tantum anche a quei lavoratori dipendenti che non l'hanno ricevuto. Il motivo è che questi occupati erano stati esclusi dall'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, perché interessati da eventi, come la maternità e la cassa integrazione, coperti solo figurativamente dall'Inps, e di conseguenza non hanno neanche maturato il diritto ai 200 euro. A costoro il decreto Aiuti bis dovrebbe invece ora riconoscere in via automatica, previa autodichiarazione, i 200 euro nella busta paga di ottobre.

Anche per gli autonomi dovrebbero esserci novità: il decreto del governo in arrivo dovrebbe stanziare 100 milioni per dare i 200 euro a tutti gli aventi diritto. La copertura dovrebbe essere garantita a precari e stagionali fino ad oggi rimasti senza incentivo, come i lavoratori dell'agricoltura e i precari della scuola. Ma per ora siamo nel campo delle ipotesi, per questo il condizionale è d'obbligo.

Intanto, nella busta paga e nel cedolino della pensione, i beneficiari hanno già ricevuto l'importo nel mese di luglio. Il bonus 200 euro verrà erogato ad agosto ai lavoratori dipendenti che nella busta paga di inizio mese ricevono le somme spettanti a luglio. Il bonus verrà erogato nel mese di agosto anche ai pensionati che, pur avendone diritto, non hanno ricevuto il sussidio nel mese di luglio. Il bonus non è soggetto a tassazione, perché non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef né per i lavoratori dipendenti e pensionati, né per le partite Iva, né per tutti gli altri soggetti beneficiari.