Bonus 200 euro, i tempi si allungano: attenzione ai controlli e alla scadenza

Alcune categorie di lavoratori devono presentare una domanda entro una data stabilita per ricevere il bonus di 200 euro, l'incentivo una tantum contro il carovita introdotto dal governo Draghi con l'obiettivo di far riguadagnare in parte potere d'acquisto a stipendi e pensioni. Durante la procedura di richiesta dell'indennità, però, l'Inps effettua alcune verifiche che allungano i tempi: è preferibile, quindi, non ridursi all'ultimo momento per inoltrare le domande, per non rischiare di finire dopo la data di scadenza e rimanere senza l'incentivo. Il sito specializzato QuiFinanza ha fatto una simulazione e ha constatato che la verifica dell'istituto nazionale della previdenza sociale risulta essere ancora in corso per una domanda presentata il 6 ottobre.

Ma andiamo con ordine. Sono già oltre 450mila i professionisti che hanno chiesto i bonus anti-inflazione da 200 euro e da 150 euro. Dopo l'avvio delle richieste, partite il 26 settembre scorso, le casse di previdenza di categoria hanno infatti ricevuto più di 234mila domande, più di una su due per entrambi i bonus (opzione riservata a chi ha un reddito 2021 sotto i 20mila euro), mentre altre 217.874 domande sono state trasmesse all'Inps dai professionisti iscritti alla gestione separata. Il bonus di 200 euro è un sostegno economico introdotto dal decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022. Rientra tra i vari tentativi con cui il governo Draghi punta a gestire la crescita dell'inflazione. Per riceverlo è necessario dimostrare di aver avuto un reddito personale Irpef non superiore a 35mila euro nel 2021.

Le tempistiche per l'invio della domanda sono state stabilite con diverse circolari, suddivise per categorie. I titolari di partita Iva, ad esempio, possono presentarla dal 26 settembre al 30 novembre, ultima data disponibile. Dati i potenziali ritardi derivanti dalla verifica dell'Inps, è perciò consigliabile affrettarsi. Di seguito, le categorie che devono fare domanda per ottenere il bonus, elencate sulla circolare dell'Inps:

iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

iscritti alla gestione speciale dei commercianti;

iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;

pescatori autonomi;

liberi professionisti iscritti alla gestione separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online: l'Inps ha messo a disposizione i propri canali telematici. Si può accedere al modulo di richiesta tramite il portale MyInps (dopo autenticazione pin, Spid, Cie o Cns-carta nazionale dei servizi). In alternativa, può essere richiesta tramite i patronati o il contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Tra i dati che il contribuente dovrà specificare, c'è anche la modalità di pagamento, dalla quale dipendono le tempistiche. Se si sceglie l'accredito su iban, la procedura non potrà essere portata avanti senza una verifica da parte dell'Inps. Con la compilazione del modulo online, in particolare, non sarà possibile procedere se non dopo il controllo delle "informazioni per l'accredito del pagamento". Questo vale in caso di carta ricaricabile e bonifico su conto corrente o su libretto postale.

Per i lavoratori dipendenti, invece, il problema non si pone, perché non devono presentare domanda. Come si legge sul sito dell'Inps, "l'articolo 31 del citato decreto prevede che l'indennità sia erogata, attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell'esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022".