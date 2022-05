Bonus 200, nuova versione: quando a pagare è l'Inps

L’introduzione del bonus 200 euro tra i 28 milioni di lavoratori che racimolano meno di 35 mila euro di reddito lordo annuo complessivo è stato accolto con molto fermento nonostante si tratti solo di una "una tantum" mai come ora necessaria per compensare la perdita di potere di acquisto dovuta al balzo dell’inflazione arrivata al 6,2%. Il morso dell'inflazione ha però portato tanti a consultare il calendario per capire quando il bonus sarà disponibile e cosa fare per ottenerlo.

Bene chiarire che il nuovo bonus è destinato ai lavoratori dipendenti, agli autonomi e pensionati, ma anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza e i lavoratori domestici. Tuttavia l'assegno sarà erogato in modo diverso.