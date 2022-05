Come funziona il bonus di 200 euro per pensionati e lavoratori

Il Governo Draghi ha approvato un bonus di 200 euro per i lavoratori e i pensionati. Si tratta di una delle misure introdotte (e che ricorda il Bonus Renzi) per fronteggiare il crescente aumento dei prezzi dovuto anche alla guerra in Ucraina, contenuta nel "Decreto aiuti" rivolto a famiglie e imprese. Il decreto ha un costo totale di 14 miliardi che sarà in parte finanziato grazie all'aumento della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche dal 10 al 25 percento.

Il bonus di 200 euro non è per tutti i lavoratori e coinvolge anche i pensionati: lo riceveranno circa 28 milioni di persone. Vediamo come funziona, come fare per richiederlo e tulle informazioni utili a riguardo.

Cosa è il bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati

È un bonus una tantum, cioè che sarà percepito una volta sola, e sarà un effettivo aumento di 200 euro della busta paga o della pensione. Come spiegato dal ministro dell'Economia Daniele Franco in conferenza stampa, la misura avrà un costo compreso tra i 6 e i 6,5 miliardi di euro.

A chi spetta il bonus di 200 euro

Il bonus riguarda tutti i lavoratori e i pensionati con un reddito massimo di 35mila euro, una platea di circa 28 milioni di italiani.

Il bonus di 200 euro vale anche per i lavoratori autonomi?

Sì, anche i lavoratori autonomi sono beneficiari del bonus e anche per questa categoria vale il limite del reddito di 35mila euro annui. Per gli autonomi dovrebbe essere creato un apposito fondo.

Come fare per richiedere il bonus di 200 euro

Non si deve fare nulla. Il bonus viene erogato dal Governo una tantum, ossia per una volta sola. Di fatto è un trasferimento di 200 euro, anche se il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e mancano i dettagli tecnici. Nel caso dei lavoratori verrà erogato direttamente in busta paga dai datori di lavoro che recupereranno questa somma al primo pagamento di imposta possibile. “Non è che i datori anticipano il contributo e poi non lo rivedono per un anno, viene ristorato al primo pagamento fiscale" ha chiarito il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Come funziona per i pensionati?

Il bonus di 200 euro arriva direttamente nell'assegno pensionistico e dovrebbe essere erogato dall'Inps.

Quando arriva il bonus da 200 euro

L'arrivo dei 200 euro è previsto entro inizio luglio, forse già a giugno, direttamente sui cedolini o sulle buste paga dei lavoratori.