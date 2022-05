Bonus 200 euro anche agli autonomi: le novità del decreto aiuti

Prende corpo il dl aiuti cioè il pacchetto di misure deciso dal Governo per contrastare l'effetto dei rincari e della guerra in Ucraina sui bilanci di famiglie e imprese. Il provvedimento è formalmente nato lunedì ma nel pomeriggio di oggi, 5 maggio, è tornato al vaglio del Consiglio dei ministri. Non c'è stato un nuovo voto, ma è stata fatta una "verifica tecnica" di alcuni aspetti. Tra le norme più attese dai cittadini, il bonus 200 euro una tantum. Sono poi stati affrontati temi legati al Superbonus edilizio, ai trasporti ma anche agli aiuti per settori economici specifici.

Bonus 200 euro

La norma più attesa è certamente quella che prevede l'erogazione di un bonus una tantum da 200 euro ai redditi entro i 35mila euro annui. I problemi erano diversi. A chi concederlo? Quando? Come? Il dibattito è stato soprattutto sulla platea dei beneficiari. Il Governo era orientato a escludere coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza dal beneficio. Dal ministro del Lavoro e capodelegazione Pd ,Andrea Orlando, e dal titolare dell'Agricoltura e capodelegazione M5S, Stefano Patuanell, però è giunta la richiesta in senso opposto.

Alla fine è passata la linea "morbida". I 200 euro andranno anche ai percettori del reddito di cittadinanza, così come ai lavoratori autonomi, agli stagionali e ai disoccupati. Inclusi anche i rapporti di lavoro domestico (inizialmente si era detto di no, ndr).

I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconosceranno il bonus in via automatica e verificheranno in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, procedendo eventualmente al recupero dell'importo. Arriverà a luglio. Con un leggero slittamento rispetto a quanto annunciato in un primo momento. Si era infatti parlato di giugno-luglio.

Bonus trasporti

Per "mitigare l'impatto del caro-energia" soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, verrà poi istituito un fondo da 100 milioni di euro per l'anno in corso presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a un massimo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il buono - una tantum - avrà il nome del titolare e potrà essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Non sarà inoltre cedibile. Un decreto ministeriale disciplinerà come fare richiesta e l'iter da seguire.

Autotrasporto

La disposizione introdotta nel decreto-legge stabilisce che le risorse del Fondo per l'autotrasporto di 500 milioni di euro (già istituito con un precedente decreto-legge per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) vengano utilizzate dagli operatori del settore come credito di imposta del 28% sulla spesa sostenuta per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre del 2022. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci che effettuano le attività con mezzi più ecologici superiori a 7,5 tonnellate, cioè quelli appartenenti alle classi Euro 5 ed Euro 6

Superbonus

Sul fronte del Superbonus, dopo aver prorogato al 30 settembre (dal 30 giugno) il vincolo legato all'incentivo per le ristrutturazioni nelle villette, ovvero aver portato a termine il 30% dei lavori, si è discusso della cessione del credito. L'obiettivo era superare lo scoglio con molte banche che rifiutano le pratiche. Nella nuova versione del decreto gli istituti di credito potranno cedere il credito a non retail, ovvero soggetti qualificati. Nella nuova versione del testo è introdotta la possibilità di cedere "sempre", e non più quindi in numero limitato, crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Costruzioni

Nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare; norme per favorire gli investimenti dei concessionari autostradali ed evitare che i maggiori costi si riflettano sui pedaggi pagati dall'utenza; un buono per incentivare l'uso dei mezzi pubblici; risorse per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2022 necessari per la diversificazione degli orari scolastici; credito di imposta per l'autotrasporto riferito a veicoli meno inquinanti; proroga al 30 giugno 2022 per l'adozione delle linee guida sui trasporti eccezionali; possibilità per le Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.

Cinema

Entra anche il sostegno al cinema nel dl aiuti. Si prevede che il credito di imposta per gli anni 2022 e 2023 venga "riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche".

Agricoltura

Un fondo da 20 milioni di euro viene istituito presso il ministero delle Politiche agricole per aiutare le aziende del settore a far fronte ai danni economici causati dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro la Russia.

Previsti contributi a fondo perduto alle aziende agricole piccole e medie "che hanno subito un calo del fatturato a causa della contrazione della domanda, dell'interruzione di contratti e della crisi delle catene di approvvigionamento". Potranno richiedere il contributo le imprese "le cui vendite in Russia, Ucraina e Bielorussia erano pari ad almeno il 20% del loro fatturato complessivo. Oppure, le imprese che hanno subito un incremento dei costi di approvvigionamento del 30% o che hanno subito un calo del 30% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019".