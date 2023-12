Il bonus di 550 euro per alcuni lavoratori: c'è ancora poco tempo per fare la domanda

C'è ancora poco tempo per fare la domanda per ricevere il bonus annuale di 550 euro, il sussidio per chi ha un'attività di lavoro discontinua. L'agevolazione dedicata ai lavoratori part-time e stagionali, che prevede un aiuto economico una tantum (si riceve una volta sola), è stata rinnovata anche per il 2023: la finestra temporale per presentare la domanda si è aperta il 13 novembre scorso, e sta per scadere. Come specifica l'Inps, si tratta di un'indennità di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro "a tempo parziale ciclico verticale" e in possesso di alcuni requisiti specifici. Questo sostegno economico, introdotto lo scorso anno con il decreto Aiuti, è stato confermato dal governo con il decreto Anticipi.

Il provvedimento in questione specifica che l'indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Viene quindi ampliata la platea degli aventi diritto all'una tantum per il 2022 e per il 2023. Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno. Questi lavoratori, quindi, svolgono la propria attività a tempo pieno, ma durante periodi limitati dell'anno: è il caso ad esempio dei dipendenti delle mense scolastiche, inoccupati durante la chiusura estiva delle scuole.

La domanda per il bonus di 550 euro sta per scadere

Alla data della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente, e neanche percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico. Per accedere al bonus è necessario fare domanda all'Inps entro venerdì 15 dicembre 2023, per via telematica. Dal sito dell'Inps, tramite Spid, carta d'idenità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns), si deve entrare nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e da lì "Prestazioni e servizi", poi selezionare "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale". È inoltre possibile fare richiesta negli istituti di patronato o contattando il servizio telefonico di contact center multicanale, raggiungibile dal numero fisso al 803.164, o da telefonia mobile (06.164164).

Come accennato prima, questa agevolazione non è compatibile con la NASpI né con il trattamento pensionistico. Può essere riconosciuta solo una volta a ciascun lavoratore e non concorre alla formazione del reddito. È invece possiible cumularla con l'assegno di invalidità. Il limite di spesa complessivo previsto è pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023.

Come spiega l'Inps, i lavoratori che pur avendone diritto non hanno fatto mai richiesta del bonus possono presentare entrambe le domande (per l'anno 2022 e per l'anno 2023). Coloro che invece avevano già presentato la domanda per il 2022 potranno presentarla per l'anno in corso. Va da sé che per ottenere il bonus relativo al 2023 è necessario fare riferimento all'attività lavorativa svolta nel 2022, mentre per il bonus del 2022 il periodo da prendere in considerazione sarà quello del 2021.