Bonus acqua potabile: ecco quando e come ottenerlo

La data da segnare nel calendario è il 1°febbraio 2024. Da quel giorno per chi ha acquistato nel 2023 sistemi di filtraggio dell'acqua sarà possibile richiedere un credito d'imposta per le spese sostenute. Non ci sono invece buone notizie per l'anno in corso: il governo ha deciso di non prorogare la misura. E le risorse utilizzate, anche per il 2023, sono scarse: ammontano a 1,5milioni di euro, contro i cinque messi in campo negli anni passati.

Lo "sconto" ammonta a fino al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento delle acque utilizzate per il consumo umano e provenienti da acquedotti. La misura è stata studiata per indurre a limitare il consumo di acqua in bottiglia e arginare così il grande spreco di plastica.

L'importo massimo delle spese rimborsate? Mille euro per quanto riguarda i simboli immobili, fino a 5mila euro invece, se parliamo di locali commerciali o istituzionali.

Il contributo potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate dal 1° al 28 febbraio, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, alla voce "Agevolazioni".