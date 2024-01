C’è un bonus per chi ha un cane o un gatto: a chi spetta

Buone notizie per chi ha un cane o un gatto, o meglio per chi ha un animale domestico in casa: il bonus animali d’affezione è diventato realtà. Se ne era già parlato in passato ma non era mai stato approvato per mancanza di risorse. Per il 2024 invece sembra si siano trovati i fondi, la conferma è arrivata con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di bilancio 2024. Vediamo insieme cos’è il bonus animali domestici 2024 e a chi spetta.

Bonus animali domestici 2024: cos'è e quali spese copre

"Nello stato di previsione del ministero della Salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari", si legge nel testo della manovra. Per questo fondo "è stato disposto uno stanziamento pari a 250 mila euro per l’anno 2024, 250 mila euro per l’anno 2025 e 250 mila euro per l’anno 2026", in tutto 750 mila euro in tre anni.

Per il momento non si hanno troppe informazioni, si sa solo che al bonus animali domestici 2024 potranno "accedere i proprietari di animali d’affezione che abbiano un valore dell’Isee inferiore a 16.215 euro e un’età superiore a sessantacinque anni". Per i dettagli bisognerà aspettare la pubblicazione "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (30 dicembre 2023, ndr) di un decreto del ministro della Salute, adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, quindi se ne saprà di più al massimo entro Pasqua.

Solo cani e gatti?

Si presume che nel bonus animali domestici 2024 vengano inclusi tutti gli animali da compagnia di cui si può certificare la proprietà. Secondo il Dpcm del 28 febbraio 2003 con il termine "animali d’affezione" o "da compagnia" si intendono quegli animali "tenuti, o destinati a essere tenuti, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità". Insomma cani, gatti, furetti, uccelli (escluso il pollame), roditori e conigli. Non si sa ancora se nella lista verranno inclusi anche anfibi, invertebrati e animali acquatici.

Chi non potrà beneficiare del bonus animali domestici 2024 per mancanza di requisiti (età e reddito) potrà comunque portare in detrazione le spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi, senza limiti Isee. Il 19 per cento delle spese veterinarie sostenute fino a un importo massimo di 550 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.