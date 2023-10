Asili nido, il bonus sale a 3.600: chi ne avrà diritto

Un bonus da 3600 euro a partire dal secondo figlio per frequentare asili nido. Il governo tira dritto e conferma, a partire dal 2024, gli incentivi per le famiglie e per la natalità. Le misure sono state inserite nella Legge di Bilancio e finanziate con oltre 150 milioni di euro di risorse aggiuntive. Si tratta, come ricordato dalla ministra per la famiglia Roccella, di rendere di fatto quasi gratuito la frequentazione dell'asilo nido per i figli di famiglie numerose. La misura non è però strutturale e rimarrà in vigore solo per l'anno 2024, salvo proroghe. Il finanziamento verrà erogato mensilmente come del resto già avviene oggi per i bonus già presenti.

In base ai dati Inps la spesa media annuale sostenuta per l’asilo nido dalle famiglie italiane è pari a 10 mensilità da 260 euro ciascuna. Una cifra che verrebbe integralmente coperta dai nuovi importi del bonus nido, previsti per il secondo figlio.

Come ricorda Il Sole 24 ore, attualmente il bonus asilo nido (per singolo figlio) si attesta a 2.500 euro annui per redditi compresi tra 25mila e 40mila euro di Isee e arriva a 3mila euro l’anno sotto la soglia di 25mila euro. Ammonta invece ad appena 1500 euro per le famiglie con un Isee superiore ai 40mila euro annui. Cifre che rimarranno invariate nel caso del primo figlio.

Le critiche delle opposizioni: "Gli asili nido non esistono, i bonus incideranno solo a Nord"

E le misure trovano già le prime voci critiche da parte delle opposizioni: "Vedo dalla manovra che, dal secondo figlio, non paghi più l'asilo. Ma dove sono gli asili? Il problema è che non ci sono abbastanza posti" attacca Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

"Il tasso di natalità è legato al lavoro delle donne e non alla loro buona volontà, dovrebbero saperlo Meloni e Roccella. Il bonus asili, dopo che abbiamo scoperto la bugia sulla gratuità per il secondo figlio, rischia di essere destinato solo al Nord. Dove le donne già fanno più figli perché lavorano e perché ci sono i nidi. Peccato che invece il governo Meloni abbia deciso di definanziare i progetti per i nidi da noi previsti nel Pnrr e di non lavorare perché venisse rispettata la clausola del 30 per cento di posti alle donne e del 40 per cento di occupazione al Sud" rincara la dose Valeria Valente, senatrice Pd.

