Rottamazione, arrivano i nuovi incentivi: i dettagli del bonus auto 2021

Passa l'emendamento alla legge di bilancio: rifinanziati con 250 milioni gli incentivi per l'acquisto di autovetture Euro 6, fino a giugno. Ma per l'acquisto di auto elettriche c'è tempo tutto l'anno (fino ad esaurimento del fondo da 120 milioni)

È arrivato il via libera della commissione Bilancio al rifinanziamento degli incentivi auto per il 2021. Con l'ok all'emendamento alla legge di bilancio arrivato nella notte, ci sarà un bonus auto di ulteriori 2.000 euro per i veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione.

Bonus rottamazione auto: gli incentivi

Per l'acquisto di auto euro 6 vengono stanziati 250 milioni di euro fino a giugno 2021. A fronte di rottamazione di una vecchia auto, che deve avere almeno 10 anni, è previsto un incentivo di 3.500 euro così suddivisi: 1.500 saranno finanziati dallo Stato a fronte di 2.000 di sconti che dovrà essere invece corrisposto dal venditore.

Inoltre sono stati stanziati 120 milioni di euro per l'acquisto di autovetture elettriche. In questo caso il bonus sarà valido fino a dicembre 2021. Previsto un fondo anche per un incentivo da 50 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico).