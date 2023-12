Torna il bonus auto: a quanto ammonta e chi può chiederlo

Buone notizie per chi ha intenzione di comprare un'auto nuova. Anche nel 2024 sarà possibile usufruire di incentivi statali. Il contributo non sarà riservato solo a chi sceglierà vetture elettriche e ibride, la nuova versione dell'ecobonus prevederà incentivi maggiori per chi deciderà di rottamare le auto più vecchie e inquinanti: le euro 0,1,2,3.

A confermare la strada scelta dal governo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a "Il Messaggero": "Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo, con quasi un miliardo di euro nel 2024".

Tre le direttrici: eliminare le auto vecchie e inquinanti, aiutare le famiglie a basso reddito e sostenere l'industria dell'auto italiana. Urso parla infatti di "risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani per aumentare la produzione nazionale. Per la tenuta della filiera nazionale è necessario che vengano prodotte in Italia almeno un milione di autovetture, - spiega il ministro - è questo l'obiettivo che ci siamo posti. puntiamo a realizzare in Italia produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili: tra legge di bilancio e revisione del Pnrr possiam ocontare su una dotazione di 3,5 miliardi per i contratti di sviluppo".

Le scelte del governo confluiranno in un Dpcm che dovrebbe essere pronto entro la fine di gennaio 2024. Gli incentivi auto 2024 in caso di rottamazione di una vettura fino a euro 2 potranno arrivare fino a 13.750 euro per le elettriche nella fascia 0-20 grammi di CO2, 8.000 euro per le ibride plug-in 21-60 grammi di CO2 e 10.000 euro per la fascia 61-135 grammi di C02. Senza rottamazione il contributo scende a 6.000 euro nella fascia 0-20, 4.000 nella 21-60 mentre non è previsto nessun incentivo per la terza fascia.

Confermato il contributo per moto, scooter, tricicli e quadricicli. I modelli elettrici avranno una riduzione fino al 40% entro 4.000 euro se l’acquisto e accompagnato da rottamazione di un euro 0, 1, 2 o 3.

