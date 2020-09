Un superbonus per l'auto elettrica fino a 18mila euro?

Il governo studia un superbonus per l'auto elettrica da 3mila a 18mila euro da distribuire in base al reddito. A partire dal 2021 chi acquisterà un veicolo a elettricità e rientra nella fascia Isee sotto i 30mila euro potrà avere uno sconto: è questa la proposta del ministero dell'Ambiente per rimodulare i quattro sussidi ambientali dannosi (Sad) che costano al paese 19,7 miliardi.

Un superbonus da 18mila euro per l'auto elettrica?

Il Messaggero spiega però che c'è anche un rovescio della medaglia e riguarda i possessori di automobili diesel, i quali vedranno gradualmente aumentaqre le accise fino a pareggiare quelle sulla benzina nel 2030. L'idea alla base del bonus è invogliare le persone a sostituire la vecchia auto con una nuova, cercando di orientare la domanda verso i veicoli meno inquinanti. Per questo chi ha un reddito Isee fino a 30mial euro potrebbe contare su uno sconto fino a 18mila sull'acquisto di un'automobile di categoria M1 nuova con un prezzo inferiore a 50mila.

Ma a condizione che l'auto acquistata sia elettrica e quindi abbia una quantità di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, CO2 g/km, tra zero e 30, e purché si rottami un auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, altrimenti il bonus è dimezzato.

Lo stesso incentivo scende a 9.000 euro anche nel caso si arriva alla più alta fascia di reddito. Ma si tratta solo di un esempio dell’incentivo più alto previsto dallo schema messo sul tavolo dal ministro Costa. Nella peggiore delle ipotesi, con un reddito Isee di terza fascia (ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro) si potrà avere fino 3.000 euro acquistando un’auto con emissioni tra 31 e 60 grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (quindi le auto ibride più virtuose) e rottamando un veicolo Euro 3, Euro 4, o Euro 5. In questo caso, scendendo nella prima fascia di reddito Isee, si può arrivare a 8.000 euro di incentivo.

Aumenta l'accisa sul gasolio

Lo schema potrebbe essere rivisto prima della sua approvazione ma l'intenzione del governo è di seguire questa direzione, insieme a quella della penalizzazione dei veicoli inquinanti: per questo arriverà l'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio ad uso autotrazione che nel 2030 dovrebbe progressivamente arrivare a 728,4 euro per mille litri: per le casse dello Stato si calcola un maggiore importo di 4,9 miliardi. Che verranno spesi per finanziare i bonus. Finanziati anche con il Recovery fund.