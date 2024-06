Bonus auto: il 38% dei soldi è finito alle aziende di autonoleggio

Una partenza record. Le risorse stanziate dal governo per l'acquisto di nuove auto elettriche e ibride, con cospicue sovvenzioni si sono esaurite in poche ore. Si dovrà quindi aspettare, ma in futuro non si sa cosa avverrà: "Altri soldi ne potranno arrivare, ma bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi - ha dichiarato Giancarlo Giorgetti - I soldi non sono infiniti, sono limitati e quindi dobbiamo essere in qualche modo molto selettivi" ha poi aggiunto il titolare del Ministero dell'Economia.

Il 62% delle prenotazioni per le persone fisiche, il 38% per persone giuridiche

E arrivano anche i primi dati su dove sono finiti i soldi degli incentivi: li fornisce il Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ministero parla di "valori pienamente in linea con le dinamiche del mercato" e ricorda che è elevata la percentuale di veicoli che saranno rottamati pari a circa il 40%. Sui casi anomali il ministero sottolinea che "conclusi i controlli, procederà ove opportuno con le dovute procedure di contestazione".

Un dato però farà storcere il naso a molti. Se il 62% delle prenotazioni, osserva il ministero, è stato effettuato da persone fisiche tramite concessionario auto, il 38% da persone giuridiche, tra cui le società di noleggio a lungo termine. I casi potenzialmente anomali si attestano intorno al 5%, dato fisiologico e in linea rispetto al passato. Su questa percentuale sono annunciati controlli. Per chi non è riuscito invece a usufruire della prima tornata di bonus bisognerà aspettare che il governo stanzi nuove risorse.