100 euro per cambiare il televisore, 3500 per le vetture euro 6, 50 per le lenti correttive: gli emendamenti alla manovra di Gualtieri

100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del bonus tv, lo sconto fino a 50 euro per cambiare vecchi televisori, finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo". Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera, dove l'assalto alla diligenza si sta traducendo in una carica di nuovi bonus e superbonus.

I bonus per occhiali, mobili, rubinetti e automobili nella legge di bilancio 2021

Tra gli ecoincetivi auto la spunta l'accordo bipartisan, che include così lo sconto da 3.500 euro per le euro 6: ma i bonus vanno dal ricambio dei rubinetti anti-spreco fino ai filtri per l'acqua potabile, passando per il bonus mobili che copre fino a 16mila euro di spese, il bonus tv 4.0 o il contributo per le coppie che si sottopongono alla Pma (procreazione assistita). Passa, tra il plauso del centrodestra, il rimborso delle spese legali fino a 10.500 euro per gli imputati assolti con sentenza definitiva.

Il Messaggero oggi racconta che scatta anche un voucher da 50 euro per l’acquisto degli occhiali o delle lenti correttive destinato ai redditi Isee sotto i 10 mila euro, con un tetto di spesa di 5 milioni all’anno per tre anni. Ok anche al credito di imposta del 50% fino a 1.000 euro per chi installa i depuratori dell’acqua (fino a 5mila euro per gli esercizi pubblici). Un incentivo che va in tandem con il “bonus idrico” da 1000 euro riconosciuto a chi sostituisce soffioni della doccia, rubinetti e tazze del wc con moderni apparecchi che consentano risparmio d’acqua. E si incrementa di 5 milioni l’anno, per tre anni, il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori.