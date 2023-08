Bonus benzina: l'ipotesi della card per chi ha un reddito basso

Nessun taglio delle accise sui carburanti, perché costerebbe troppo e non ci sono al momento le risorse finanziarie necessarie, ma una card una tantum per rifornirsi alla pompa. La fiammata estiva del costo della benzina, ormai stabile sulla soglia dei 2 euro al litro, potrebbe imporre al governo di agire, ma sulle modalità di intervento ci sono più opzioni sul tavolo. Andiamo con ordine. Dal 1° agosto nelle stazioni di rifornimento è obbligatorio esporre il cartello giornaliero su base regionale con i prezzi medi dei carburanti. La misura, come abbiamo spiegato qui, non ha impedito la corsa al rialzo della benzina e del diesel: in autostrada la verde in modalità self oggi è al 2,021 euro al litro, il diesel a 1,935. Senza interventi risoluti e concreti nei prossimi mesi, la corsa prolungata del costo del carburante potrebbe far aumentare ancora il prezzo di beni e servizi che viaggiano tramite il trasporto su gomma, con effetti negativi sul carrello della spesa per le famiglie, in particolare quelle più in difficoltà economica.

I cartelli con il prezzo medio della benzina e del gasolio non stanno funzionando: non sono la panacea di tutti i mali e di tutti i rincari, anzi. Per provare ad abbassare il prezzo della benzina, a marzo 2022 il governo di Mario Draghi aveva previsto il taglio delle accise di circa 25 centesimi, una misura costata un miliardo di euro al mese, e che poi il governo Meloni ha rimosso totalmente. Ora l'esecutivo è pronto a intervenire, ma deve fare i conti con i costi per lo Stato derivanti da un eventuale taglio delle accise. La misura graverebbe sulle casse pubbliche per oltre 13 miliardi di euro, fondi destinati ad altri interventi nella prossima legge di bilancio, come la proroga del taglio al cuneo fiscale per i lavoratori con redditi bassi o la rimodulazione delle aliquote Irpef.

Cosa fare, dunque? Come dichiarato dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso pochi giorni fa all'evento "La piazza" a Ceglie Messapica (Brindisi), per i redditi bassi il governo starebbe pensando piuttosto a un bonus per fronteggiare il caro carburanti. L'ipotesi allo studio del governo sarebbe quella di rilasciare una sorta di social card destinata al rifornimento "una tantum" di benzina o gasolio per i viaggiatori con redditi bassi e le famiglie numerose, del valore di 150 euro. In sostanza, il bonus benzina copierebbe modalità e requisiti della cosiddetta social card "Dedicata a te" da 382,50 euro per acquistare generi alimentari di prima necessità presso i punti vendita aderenti.

Partendo da una graduatoria di beneficiari stilata dall'Inps, il governo potrebbe far arrivare agli aventi diritto altrettante carte, con l'ausilio di comuni e Poste italiane, come avvenuto nelle scorse settimane con la carta acquisti alimentari. La social card verrebbe rilasciata rispettando i requisiti soggettivi, senza una specifica richiesta da parte del beneficiario. Ed essendo una tantum, sarebbe esclusa la possibilità di ricariche. Si tratta al momento di un'ipotesi. Risorse in manovra a parte, il meccanismo preciso è tutto da studiare, e sarebbe in ogni caso una scelta non facile, a causa delle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti, che dipendono anche da fattori esterni imponderabili per l'Italia.

