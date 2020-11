Bonus bici, oggi è il gran giorno: come fare domanda

Bonus bici, ci siamo. Oggi 3 novembre 2020 è il giorno atteso da molti. Dopo mesi di rinvii finalmente il bonus bicicletta viene erogato su un portale appositamente approntato dal ministero dell’Ambiente.

Bonus bici oggi: come richiederlo, ultime news

Sul sito bisogna in sintesi registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in coda per accedere all’incentivo. Un incentivo "pesante, fino a un massimo di 500 euro per chi ha acquistato biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come servizi di sharing di biciclette, monopattini e scooter.

Si procederà al pagamento sulla base dell’ordine di inserimento delle relative fatture e non sulla base della data delle fatture. Un classico click day. Si accede al servizio con le proprie credenziali Spid. Cosa succederà se troppe migliaia di persone accederanno contempoiraneamente al servizio. Il porale reggerà? Lo scopriremo solo vivendo, ma ci sono tutte le garanzie di Sogei che ha curato la predisposizione della piattaforma dal punto di vista tecnico.

In ogni caso chi avesse problemi può chiamare il centralino del ministero al numero 0657221 o all’Urp (0657225722, urp@minambiente.it) che inoltrerà al team dedicato tutte le chiamate e quesiti. Il bonus copre il 60% del valore dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro ed è riservato ai cittadini resi- denti in capoluoghi di regione e di provincia e in Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti.

L'obiettivo è soddisfare tutte le richieste, anche facendo ricorso a nuovi fondi. Ora come ora per biciclette e monopattini acquistati dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 ci sono un totale di 210 milioni di euro. Dovrebbero bastare per 600mila richieste. Attenzione: l’identità Spid sarà necessaria anche per coloro che non hanno ancora effettuato l’acquisto finora e che chiedono quindi di ottenere il voucher da spendere entro il 31 dicembre, che sarà anch’esso condizionato alla disponibilità dei fondi.

Bonus bici 3 novembre: il sito per richiederlo