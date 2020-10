Il bonus bici sarà prorogato ma solo rottamando un "veicolo obsoleto"

Il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica sarà attivo anche nel prossimo triennio, dal 2021 al 2024, ma "potrà essere ottenuto solo a fronte della rottamazione di un veicolo obsoleto". È quanto emerge da una bozza del Documento programmatico di bilancio.

Bonus bici, click day il 3 novembre

Se la proposta dovesse andare in porto dunque a partire dal 1° gennaio 2021 per ottenere il bonus bisognerà passare per la rottamazione. Nulla cambia invece per chi ha in mente di fruire dell'incentivo da qui alla fine dell'anno. Dal 3 novembre prossimo sarà possibile richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iter si divide in due fasi ben precise per i cittadini: la prima che riguarda appunto il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre 2020 (60% fino a un massimo di 500 euro), mentre la seconda è rivolta a coloro che ancora non hanno effettuato acquisti e prevede un vero e proprio buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare direttamente sull’applicazione web del Ministero dell’Ambiente.