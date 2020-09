Bonus bici, i soldi non ci sono: il rimborso slitta (e i voucher sono un'incognita)

La piattaforma per richiedere il Bonus Bici non arriverà a settembre ma slitta a novembre: continua l'epopea tragicomica del Bonus Mobilità e dovrà attendere chi sperava di ottenere il rimborso del 60% delle spese sostenute per acquistare una nuova bicicletta (anche elettrica) o di un monopattino.

Slitta all'autunno il lancio del sito che renderà operativo il bonus pensato per incentivare la mobilità alternativa nelle grandi città viste le restrizioni anti-Covid al trasporto pubblico.

Alla base della decisione c’è un rallentamento amministrativo: le risorse a disposizione sono ancora inferiori rispetto a quelle stanziate per sostenere fino ad un massimo di 500 euro l’acquisto di biciclette, ebike e monopattini elettrici.

L’avvio del portale era previsto per la fine di agosto ma il ministero dell'ambiente ha deciso di lanciare definitivamente il portale per i rimborsi soltanto quando saranno stanziati tutti i 210 milioni previsti dal provvedimento.

Ai 120 milioni finanziati dal decreto Rilancio, si sono aggiunti i 20 milioni previsti dalla legge di conversione del decreto ma gli ulteriori 70 milioni reperiti nell’assestamento di bilancio del ministero dell’Ambiente non saranno utilizzabili prima di fine ottobre.

Il Bonus bici, priorità ai rimborsi poi i voucher

Il bonus mobilità è declinabile:

in forma di rimborso (per chi ha già comprato un nuovo mezzo a partire dallo scorso 4 maggio;

(per chi ha già comprato un nuovo mezzo a partire dallo scorso 4 maggio; in forma di voucher elettronico per i futuri acquisti da completare entro il 31 dicembre.

E se le risorse dovessero terminare? Il grande punto interrogativo è se tutti coloro che hanno partecipato ad una vera e propria corsa all'acquisto potranno essere rimborsati e, al contempo, se i fondi saranno sufficienti per concedere voucher di acquisto a chi ne farà richiesta.

Il ministero specifica che chi ha già comprato la bici e caricherà sul portale lo scontrino parlante, avrà la priorità in termini di rimborso, rispetto a chi vuole invece scaricare il voucher per l’acquisto. "So che l’attesa è lunga e che sto chiedendo ulteriore pazienza ai cittadini, ma stiamo lavorando per poter soddisfare tutte le richieste mettendo in campo tutte le risorse", ha detto il ministro Costa. Preoccupata invece l'associazione di produttori di bici e motocicli di Confindustria: "Dopo quattro mesi di attesa siamo preoccupati per i ritardi nelle procedure di erogazione degli incentivi".